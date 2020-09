"The Walking Dead : la saison 11 sera la dernière, ce que l'on sait"

WALKING DEAD - La prochaine saison de The Walking Dead sera la dernière, tandis que la chaîne AMC planche sur de nouveaux spin-offs. Les dates et les différents projets.

[Mis à jour le 09 septembre 2020 à 17h52] C'est bientôt la fin de The Walking Dead, mais l'univers post-apocalyptique de la série de zombie va continuer de s'étendre à la télévision. La chaîne américaine AMC a annoncé que la série prendra fin avec la saison 11, qui est la prochaine (la diffusion de la saison 10 reprendra brièvement en 2020 et en 2021). Mais que les fans se rassurent, ils auront un peu de temps pour faire leurs adieux aux personnages puisque les 24 épisodes de cette ultime saison devraient être diffusés à partir de la fin de l'année 2021, jusqu'à l'année 2022. Toutefois, ce n'est pas la fin de l'univers de The Walking Dead : en plus des spin-offs Fear the Walking Dead et World Beyond (diffusé prochainement), AMC a commandé un spin-off centré sur Daryl et Carol, avec Norman Reedus et Melissa McBride au casting. La diffusion est prévue pour le début de l'année 2023.

Pour rappel, la diffusion de la saison 10 de The Walking Dead reprend le 4 octobre 2020 et sera visible directement sur OCS, en US+24. Alors que l'épisode 16 devait conclure la saison, la showrunneuse Angela Kang a révélé que finalement, la saison 10 de The Walking Dead serait prolongée de six épisodes. Toutefois, ceux-ci ne seront pas diffusés tout de suite : il faudra attendre le début de l'année 2021, "si tout se passe bien", pour les découvrir. Le second spin-off de la saga, The Walking Dead : World Beyond reviendra également en 2020. Cette série, focalisée sur la première génération de survivant qui a grandit après l'apocalypse, verra son premier épisode diffusé diffusé le 4 octobre 2020, juste après l'épisode 16 de la saison 10 de The Walking Dead. En France, on pourra le voir directement non pas sur OCS, mais sur Amazon Prime Video.

Les téléspectateurs qui suivent The Walking Dead sont désormais habitués : pour regarder la saison 10 en streaming légal en même temps que les Etats-Unis, c'est sur le bouquet de chaînes d'OCS que ça se passe. Pour en profiter, il suffit simplement de se rendre sur la plateforme OCS GO d'Orange pour découvrir les nouveaux épisodes du feuilleton. L'offre par abonnement est disponible sans engagement à partir de 9,99€ par mois.

C'est désormais une tradition pour les fans de The Walking Dead, c'est durant la Comic Con de San Diego que la chaîne AMC révèle la toute première bande-annonce des nouvelles saisons de la série de zombies. La saison 10 de The Walking Dead n'a pas fait exception puisque le trailer de la dixième saison de la série phare d'AMC a été révélé vendredi 19 juillet.

Le premier épisode de la saison 10 n'était pas encore diffusé qu'une excellente nouvelle attendait les fans de la série de zombie : The Walking Dead aura bien droit à une saison 11, qui sera la dernière de la série. Elle sera diffusée fin 2021-courant 2022. Lors du Comic-Con de New-York, il a même été annoncé que l'actrice Lauren Cohan, qui prête ses traits à Maggie, serait de retour dans la prochaine saison. Son personnage sera ainsi brièvement introduit à la fin de la saison 10 afin de lui permettre un retour fracassant dans la saison 11. En plus de la suite de la série originelle et de Fear the Walking Dead, un deuxième spin-off est en cours de production, centré cette fois sur un casting plus jeune. Ce spin-off est attendu aux Etats-Unis pour la fin de l'année 2020.

