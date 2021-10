Ici tout commence en avance : résumé et spoilers du 28 octobre 2021

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 259 d'Ici tout commence du jeudi 28 octobre 2021, Greg révèle la vérité à Jasmine et Noémie s'interroge sur son couple avec Gaëtan. Résumé en avance et spoilers.

Attention, cet article est un résumé en avance d'Ici tout commence. Il contient des spoilers sur le prochain épisode diffusé le jeudi 28 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode 259 d'Ici tout commence du 28 octobre 2021, Rose essaie de convaincre Jasmine de ne pas confier Naël aux Delobel, mais la décision de la mère de l'enfant est prise. De son côté, Greg avoue à Elliot qu'il n'a pas eu le courage de dire la vérité à Jasmine. Alors que cette dernière confie Naël à ses grands-parents, Greg intervient au dernier moment pour s'y opposer. Il avoue à Jasmine que sa mère le battait pendant vingt ans. Greg lui promet d'être présent pour son fils, et Jasmine décide alors de ne pas confier son enfant aux Delobel. Ces accusations bouleversent Delphine, qui souffre du fait que son fils ne lui pardonne pas encore. De leurs côtés, Greg et Jasmine s'interrogent sur leur organisation pour élever Naël, jusqu'à ce qu'Elliot leur propose de faire une colocation tous les trois et éduquer l'enfant ensemble.

Egalement dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 28 octobre 2021, Gaëtan se montre distant avec Noémie lorsqu'elle veut profiter d'un moment d'intimité avec son petit ami. Il prétexte que la proximité de leurs soeurs le met mal à l'aise, mais l'ancienne prof de l'Institut ne comprend pas pourquoi Gaëtan est froid avec elle. Au fast-food, Noémie n'arrive pas à se concentrer et confie ses problèmes de couple à Stella, persuadée que Gaëtan songe à la quitter. Au moment du déjeuner, Noémie se montre agressive envers Ludivine, qui s'en plaint par la suite auprès de son frère, lui avouant qu'elle préférerait qu'il soit avec Stella plutôt qu'avec sa soeur.

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé sur TF1 le 28 octobre 2021, le chef Simony doit choisir quels seront les élèves qui pourront participer à la masterclass. Il décide de les observer en train de travailler durant un cours d'Olivia. Chaque élève prend le cours avec sérieux dans l'espoir d'assister à la masterclass. Deva est persuadée d'avoir échoué tandis que Célia fait preuve de beaucoup de confiance envers elle-même. Pourtant, le chef Simony choisit Kelly, Louis, Ambre, Lionel et Deva, sans sélectionner Célia pour la masterclass du lendemain.