Ici tout commence en avance : résumé et spoilers du 29 octobre 2021

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 260 d'Ici tout commence du vendredi 29 octobre 2021, Greg découvre le passé de sa mère, et Stella et Gaëtan s'embrassent. Résumé en avance et spoilers.

Attention, cet article est un résumé en avance d'Ici tout commence. Il contient des spoilers sur le prochain épisode diffusé le vendredi 29 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode 260 d'Ici tout commence du 29 octobre 2021, Greg se dispute avec sa mère, lui avouant ne pas avoir confiance en elle pour s'occuper de son fils. Mais son père lui remet le livre de soin écrit par Delphine : Greg découvre que sa mère a elle-même été victime de violences étant enfant, et il prend conscience des efforts qu'elle fait pour se soigner. Juste avant le départ des Delobel, leur fils a un échange avec sa mère, avec laquelle il se réconcilie. En fin de journée, Elliot, Jasmine et Greg visitent un ancien appartement de fonction de l'Institut et décident qu'ils vont y vivre tous les trois pour s'occuper de Naël.

Egalement dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 29 octobre 2021, la masterclass sur le pairing culinaire débute. Célia déplore auprès de Jérémy de ne pas y être, ne comprenant pas pourquoi Deva a été choisie à sa place. Durant la masterclass, le chef Simony complimente Deva sur sa préparation, alors qu'il se montre plus exigeant avec les autres élèves. Mais lorsque les autres étudiants ont le dos tourné, le chef Simony agresse sexuellement Deva, lui caressant le dos et les fesses en plein cours.

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé sur TF1 le 29 octobre 2021, aux marais salants, Noémie et Ludivine continuent de se disputer au sujet des livraisons au fast-food. Gaëtan tente de faire tampon entre les deux, pour que sa petite-amie et sa soeur se calment, sans grand succès. Au fur et à mesure de la discussion, Noémie reproche à Gaëtan de ne jamais être de son côté. Alors qu'elle se rend compte qu'il ne va pas bien, Stella propose à Gaëtan de lui changer les idées lors d'une compétition sportive. Celle-ci terminée, elle avoue qu'elle voulait en réalité lui parler de leurs sentiments respectifs. Gaëtan lui avoue alors qu'il est attiré par elle, et embrasse la soeur de sa petite-amie pour la seconde fois.