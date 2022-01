Ici tout commence du 26 janvier 2022 : Maxime fait ses adieux à l'Institut, spoilers

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 322 d'Ici tout commence du mercredi 26 janvier 2022 sur TF1, ce sont les adieux de Maxime (Clément Rémiens) à l'Institut. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence ce mercredi 26 janvier 2022, Guillaume et Laetitia sont sur un petit nuage maintenant que leur relation est officielle. Mais Kelly n'apprécie pas la nouvelle idylle de sa mère, d'autant plus qu'elle lui impose son nouveau petit ami à la maison. Elle en subit les conséquences, se disputant avec Lionel et subissant les moqueries des autres élèves. Kelly reproche à Laetitia son insouciance, s'inquiétant de subir une nouvelle fois les conséquences de ses actes. De son côté, Clotilde est malade depuis la rupture, souffrant de vertiges et de nausées. Durant son cours, Clotilde n'arrive pas à cacher son désespoir et s'écroule devant ses élèves. Après l'avoir examinée, Constance l'encourage à faire un test de grossesse. Celui-ci est positif.

Au même moment, Ambre planifie une vengeance contre KillTom, qui continue d'harceler l'influenceur ASMR. Dans l'épisode 322, diffusé sur TF1 le 26 janvier 2022, elle décide de se faire passer pour l'une des fans du hater. Solal est fou d'inquiétude pour sa petite amie, qui ne manque pas de minimiser les faits. Au cours de la journée, Ambre a pris rendez-vous avec KillTom, et prévoit de lui faire peur avec Tom. Mais le hater ne se rend pas au rendez-vous. Il est pourtant bien présent, dans l'ombre, et observe Ambre et Tom de loin, ne manquant pas de les filmer lorsqu'ils ont l'air de se rapprocher.

Enfin, Maxime organise son départ dans Ici tout commence ce mercredi. Théo lui prévoit un dernier cadeau : la place de chef du Double A, le temps d'assurer le service du jour. Maxime souhaite célébrer son départ avec ses amis à la fin du service, mais personne ne peut se rendre disponible pour l'occasion. Il s'agit évidemment d'une ruse, l'Institut ayant organisé une fête surprise en son honneur. Eleves et professeurs font leurs adieux au jeune Delcourt. En fin de journée, Salomé et Maxime échangent une dernière nuit d'amour.