Ici tout commence du 1er février 2022 : Ambre et Tom en couple ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 326 d'Ici tout commence ce mardi 1er février 2022 sur TF1, Ambre et Tom se rapprochent en mettant fin à l'emprise de KillTom. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence ce mardi 1er février 2022, Kelly culpabilise à l'idée de mentir à sa mère sur la grossesse de Clotilde. Mais cette dernière réussit à la convaincre de garder son secret. Plus tard, Clotilde croise Guillaume en train de discuter avec Constance, et panique en imaginant que l'infirmière ait pu révéler la vérité sur sa grossesse. Constance essaie de la raisonner pour qu'elle dise la vérité, mais la cheffe Armand lui demande davantage de temps. De son côté, Laetitia refuse d'abandonner son idylle avec Guillaume. Lors d'un déjeuner avec Clotilde, Antoine et Rose, Laetitia n'arrête pas d'envoyer des messages à Guillaume, ce que son épouse n'apprécie pas du tout. Le directeur adjoint pense alors qu'il faudrait que Laetitia quitte définitivement l'Institut.

En parallèle, dans l'épisode 326 d'Ici tout commence, Mehdi réfléchit activement à la Saint Valentin parfaite pour Hortense. Face à son désarroi, Eliott et Célia décident de l'aider : ils discutent d'idées romantiques devant Hortense afin de savoir ce qui pourrait lui faire plaisir. La jeune femme voit très clair dans leur jeu et leur demande qu'ils arrêtent leurs manigances. Plus tard, Mehdi évoque, pour plaisanter, l'idée du saut en parachute pour la Saint Valentin, ce qui emballe totalement sa petite amie... et terrifie le jeune homme qui a le vertige.

Enfin, Ambre découvre l'identité de KillTom, et Solal son adresse. Ambre et Tom se rendent à destination pour parfaire la vengeance de l'ancien influenceur. La jeune femme est prête à en découdre avec le hater, alors que Tom préfère faire preuve de pédagogie. Lorsqu'ils confrontent le hater, Ambre le frappe et se montre extrêmement violente pour le faire craquer. Le jeune homme avoue être un fan de Tom qui n'a pas supporté de découvrir la vidéo montée par Lilia. Ambre est prête à toutes les extrémités, menaçant d'appeler la police pour venger son ami, mais Tom réussit à la convaincre de ne rien en faire et laisse partir le hater. Tom peut enfin tourner la page de son agression et retrouve sa chambre à l'Institut. Cependant, il a conscience des sentiments d'Ambre à son égard, et lui propose de rester un moment avec lui. Les deux étudiants s'embrassent passionnemment.