Ici tout commence du 4 février 2022 : Clotilde dos au mur (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 329 d'Ici tout commence, Rose découvre la vérité sur la fausse grossesse de sa soeur. Résumé en avance du jeudi 3 février 2022

Dans Ici tout commence le 4 février 2022, Laetitia est effondrée, persuadée d'avoir provoqué la fausse couche de Clotilde. Cette dernière décide de reprendre immédiatement les cours et refuse de porter plainte contre Laetitia, à la grande surprise de ses proches. La cheffe Armand exige toutefois son départ de l'Institut. Lorsque Kelly apprend les fausses accusations de Clotilde, elle la menace de dire la vérité sur sa grossesse, mais la cheffe ne se démonte pas et menace même de renvoyer son élève. Cependant, les rumeurs concernant la fausse couche de Clotilde circulent au sein de l'Institut, ce qui pousse Laetitia à bout. Abattue, Kelly décide de dire la vérité à Rose, qui demande à Constance de témoigner. Cette dernière accepte mais seulement en dernier recours. Rose confronte finalement sa soeur sur son mensonge et la pousse à dire la vérité à Guillaume.

Egalement, dans l'épisode 329 d'ITC diffusé ce vendredi, Célia continue de faire preuve d'iniitiative en cuisine, suscitant l'admiration de la cheffe Guinot. La jeune femme en profite pour se plaindre que Théo se ferme à ses suggestions et la vire de la brigade du Double A. Claire décide de prendre la défense de son étudiante, qui réintègre la brigade du Double A. Célia ne manque pas de faire des suggestions pour améliorer certains plats de la carte du Double A, en proposant d'utiliser des épices cultivées par Souleymane : Claire prend son parti, malgré les réticences de Théo.

Enfin, Jasmine prend conscience de la maltraitance animale et décide de faire davantage attention à sa manière de consommer. Dans Ici tout commence ce vendredi 4 février 2022, la jeune femme prend conscience que les plats préparés au Double A n'étaient pas faits de manière responsable, et ne manque pas d'en avertir Lisandro. Mais ce dernier refuse de changer la composition des plats et recadre son élève. Jasmine n'en démord pas et commence à vérifier la provenance des produits utilisés par l'Institut : elle découvre que l'abattoir maltraite les animaux avant de les tuer. Anaïs, Lionel et Jasmine décident de faire quelque chose à ce sujet.