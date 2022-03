Ici tout commence du 9 mars 2022 : Antoine en dit plus sur le coupable (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 352 d'Ici tout commence ce mercredi, l'enquête suit son cours après l'accident du père de Lionel. Et, visiblement, Antoine a quelque chose à se reprocher. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 9 mars 2022, l'enquête sur l'accident de vélo du père de Lionel mobilise toutes les attentions. En effet, depuis les révélations de Kelly sur le 4x4 recherché qui appartient à Antoine Myriel, Lionel ne décolère pas. Il confronte d'ailleurs le proviseur de l'institut Auguste Armand face à ses amis et son fils Souleymane. La police vient l'interroge mais Antoine affirme qu'il n'a pas utilisé sa voiture de toute la journée de vendredi. Plusieurs témoins confirment son alibi. Lionel comprend donc qu'il faisait fausse route. Cependant, c'est bien le 4x4 gris d'Antoine qui est impliqué dans l'accident et le délit de fuite. Il faut donc comprendre qui était à son bord. Myriel affirme face à la police qu'il n'a pas prêté son véhicule. A-t-il donc été volé ? Une fois seul en famille, Antoine annonce finalement qu'il a menti aux enquêteurs : il a bien prêté sa voiture... A Mehdi !

Toujours dans l'épisode 352 d'Ici tout commence prévu pour une diffusion le 9 mars, Marta annonce à Emmanuel Teyssier sa volonté de quitter l'établissement. Une demande d'abord inaudible pour Teyssier qui considère que trois mois avant l'examen pour son diplôme, Marta ne peut pas se permettre de tout plaquer de la sorte. Il accepte cependant de la laisser partir pour mieux revenir quand elle ira mieux. Furieux, il va en parler à son fils Théo qui se montre très perturbé par ces informations. Théo va plaider auprès de Marta, lui expliquant qu'elle ne devrait pas envoyer son avenir en l'air pour une rupture. Mais la jeune femme ne veut rien entendre. Se sentant coupable, Théo essaie d'en parler à sa nouvelle petite-amie Celia qui ne veut pas en entendre parler.

Enfin, dans Ici tout commence ce mercredi 9 mars, Solal s'inquiète après les révélations de Gaëtan au sujet de Florence et Léna qui comptent l'évincer de leur événement prévu au Click 'n' Collect. La cheffe Guinot, cependant, lui fait passer un essai très concluant. Elle accepte de faire de lui son second et l'encourage d'ailleurs à repasser le concours d'entrée à l'institut Auguste Armand. Conscientes de ces nouvelles avancées pour Solal, Florence et Léna sont bien décidées à ne pas se laisser faire et à employer toutes les méthodes pour éviter qu'il arrive à ses fins.