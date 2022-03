Résumé de Plus belle la vie dès le 21 mars 2022

Dans les épisodes de Plus belle la vie à partir du lundi 21 mars 2022, Delphine décide de jouer elle aussi au poker, pour ne pas laisser tomber son fils. Résumé.

Dans les épisodes de PBLV à partir du 21 mars, Théo a passé la nuit à jouer au poker dans un tripot clandestin et y a perdu sa montre. A sa sortie, Delphine l'attend pour lui demander pardon, et aussi de revenir vivre chez elle. Mais Théo n'est pas dupe et comprend que sa mère a peur de le laisser seul alors qu'il est persuadé de ne pas être bipolaire. Delphine est découragée et a peur : elle ne sait pas comment agir et n'a plus confiance en Franck. La nuit tombée, Delphine décide de rejoindre le tripot et s'asseoir à la table des joueurs, où sont déjà installés Alexandre et Théo. Un peu plus tard, Franck prend tous les risques par amour pour Delphine.

Toujours à Marseille, dans les prochaines épisodes de Plus belle la vie, Pablo est bousculé dans le couloir et fait tomber son sac à dos. Il va être de plus en plus harcelé. De son côté, Sunalee a cours avec Blanche et, alors que la professeur de français lui prête un livre, l'ado se met à la tutoyer. Blanche lui explique qu'au lycée, on vouvoie les profs, on lève la main pour prendre la parole et aller aux toilettes. Les autres élèves en profitent pour se moquer d'elle. Notamment Betty, un peu plus tard dans le couloir, qui ne veut pas s'afficher avec elle à cause de son style.

Enfin, dans les épisodes à venir de Plus belle la vie diffusés à partir de lundi 21 mars sur France 3, alors que Riva se prépare à recevoir une récompense pour son acte de bravoure pendant le black-out, Baptiste prévient de son absence : il est d'astreinte à la caserne. Thomas pense que son fils devrait lui aussi recevoir une médaille. Pour préparer au mieux la cérémonie, Gabriel apprend par coeur son discours puis se la joue perso au moment de l'hommage. Un événement tragique va lui arriver à la fin de la semaine.