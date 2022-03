Résumé de Plus belle la vie épisode 4502 du 22 mars 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4502 de Plus belle la vie du mardi 22 mars 2022, Théo reçoit un coup de couteau en plein ventre. Résumé.

Dans l'épisode 4502 de Plus belle la vie du 22 mars, Delphine joue au poker avec Théo et gagne la partie. Elle a adoré partager ce moment avec son fils et voudrait rester à ses côtés, mais comme à son habitude, il file. Une fois chez elle, Delphine fond en larmes et rejette Franck. Voulant mettre au clair la situation avec Théo, Franck ne reçoit qu'un flot de propos méprisants. Selon le jeune homme, Delphine s'endort dans leur vie tranquille et Franck n'est qu'un peureux qui ne sait rien faire d'autre que de se plaindre. Il n'a jamais compris pourquoi sa mère était avec lui, car, avec elle, il faut que ça bouge, sinon, elle s'ennuie. Par la suite, alors qu'il tente de se réconcilier avec Noé qui l'évite, Théo se fait poignarder en pleine rue.

Ailleurs à Marseille, un certain Gérard se présente par surprise chez Laetitia. Bouleversée, elle lui demande de l'oublier et lui ferme la porte au nez. Gérard insiste : même si cela fait vingt ans qu'ils ne se sont pas vus, il pense à elle tous les jours. Voyant ses valises, Laetitia comprend qu'il n'a nulle part où aller, mais continue de le rejeter. Plus tard, Laetitia l'observe depuis le Zéphyr en train de faire du charme à Fanny. Gérard est clairement un beau parleur qui maîtrise à la perfection l'art d'embobiner les gens. Toujours dans l'épisode de Plus belle la vie du mardi 22 mars, Gérard, qui se présente comme le frère de Laetitia, voudrait dormir au Zéphyr. Il raconte à Mirta qu'il n'a pas encore reçu sa carte bleue française mais voudrait faire la surprise de son retour à sa sœur. Ne voulant pas gâcher de si belles retrouvailles, Mirta accepte.

Enfin, dans l'épisode de PBLV diffusé le 22 mars sur France 3, Gabriel reçoit une médaille pour saluer son travail pendant le black-out. Il fait un long discours sur lui-même qui commence à ennuyer son auditoire. Le pire, c'est qu'il ne remercie pas ses collègues de l'hôpital. Au travail, voyant qu'on l'ignore, Gabriel s'imagine que ses collègues sont jaloux de son succès. Jeanne lui fait remarquer qu'ils auraient apprécié qu'il les cite pour mettre en avant leurs efforts à eux aussi. Le bon côté des choses, c'est que tout le monde veut se faire opérer par le héros du black-out, les demandes affluent de toutes parts. Le docteur Riva arrivera-t-il à gérer cette charge de travail supplémentaire ?