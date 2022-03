Résumé de Plus belle la vie épisode 4509 du 31 mars 2022

Dans l'épisode 4509 de Plus belle la vie du jeudi 31 mars 2022, Théo reconnaît avoir tué Coralie. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 4509 de Plus belle la vie du 31 mars, la police retrouve la voiture de Théo… avec le cadavre de Coralie dans le coffre. La cause de la mort est claire : c'est un homicide, et pour les enquêteurs, Théo est le principal suspect. Convaincus de l'innocence de Théo, Delphine et Franck pensent que Coralie aurait pu être victime d'un homme de main de Liberati, qui serait passé à la villa pour menacer Théo. Delphine explique à la police que par peur que son fils ne soit accusé à tort, elle a pris l'initiative de faire disparaître le corps. Pendant ce temps, Théo est interrogé. Toujours en état de choc, le jeune homme a du mal à parler, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Boher lui suggère qu'il a frappé Coralie, et Théo finit par avouer qu'il l'a tuée.

En parallèle, dans l'épisode de Plus belle la vie du 31 mars, Sunalee passe à l'action pour protéger son frère. Elle menace Dimitri et lui ordonne de ne plus s'approcher de Pablo. Comme il ne la prend pas au sérieux, elle le menotte au baby-foot du foyer et ne le libérera que s'il s'excuse. Dimitri prend tout à la rigolade mais finit par faire son mea culpa et s'engage à ne plus jamais importuner Pablo. Il reconnaît qu'il n'a pas été sympa et il se pourrait même qu'il soit tombé sous le charme de Sunalee ! Selon lui, le coup des menottes, c'était bien joué. Sunalee a également gagné le respect de Lola et Noé qui l'invitent à venir boire un verre avec eux.

Toujours à Marseille, Valentin croise Gérard à l'hôpital. Ce dernier prétend être venu voir un ami mais se sent soudain mal, il aurait une hernie inguinale. N'écoutant que son cœur, le millionnaire décide de lui prêter 5000 euros pour payer l'opération. Dans l'épisode de PBLV du 31 mars, Laetitia a la surprise de découvrir que Gérard a décoré l'entrée du Zéphyr avec des ballons en forme de cœur et une photo sur laquelle il est écrit : "ma sœur, je t'aime". Il a payé sa chambre en laissant un pourboire et voudrait passer du temps avec elle. Frère et sœur évoquent des souvenirs d'enfance, regrettant qu'après le départ de leur père, leur mère soit tombée en dépression. Lorsque Laetitia apprend que Valentin a prêté de l'argent à Gérard, elle comprend tout. Pour elle, aucun doute, Valentin s'est fait pigeonner.