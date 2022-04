Résumé de Demain nous appartient épisode 1157 du 5 avril 2022

Dans l'épisode de Demain nous appartient 1157 du 5 avril 2022, Gabriel est en danger. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode de DNA du mardi 5 avril, la police piétine et ne parvient pas à trouver l'assassin d'Alyzée et de Romain. Plus inquiétant, Gabriel est introuvable et Karim soupçonne un enlèvement. Gabriel est effectivement enfermé dans un coffre de voiture abandonnée en pleine casse. Avec l'aide de Timothée, Karim regroupe des indices, mais le temps est compté et la voiture où Gabriel est enfermé est bientôt écrasée. De leur côté, Noor et Charlie trouvent l'attitude de Garance de plus en plus étrange. Serait-elle coupable ?

Au même moment, Raphaëlle vit un rêve éveillé dans les bras de Stanislas. Son nouvel amour se montre prévenant et enthousiaste. Il fait bientôt la connaissance de Camille qui est conquise. L'avocate a du mal à y croire, mais Stanislas semble aussi heureux qu'elle. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Raphaëlle ne tarit pas d'éloges à propos de son homme auprès de Chloé et d'Alex. Elle profite d'un déjeuner pour présenter Stanislas à ses amis. Alex trouve l'homme charmant, mais Chloé semble avoir un doute. Stanislas cacherait-il quelque chose ?

Toujours à Sète, Victor est prêt à tout pour retrouver son train de vie. Et la richesse de Christelle le fait rêver. Il se rapproche subtilement de l'assistante sociale. Conquise par la nouvelle vulnérabilité de Victor, elle fait tout pour l'aider. Dans l'épisode 1157 de Demain nous appartient diffusé le 5 avril 2022, Marianne met son employée en garde : Victor ferait tout pour son argent. Mais Christelle estime Victor et ne se doute pas une seconde qu'effectivement, il en veut à sa fortune.