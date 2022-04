Résumé de Demain nous appartient épisode 1173 du 27 avril 2022

Dans l'épisode 1173 de Demain nous appartient du mercredi 27 avril 2022, en cavale, Ophélie se réfugie chez Sophie Novak. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1173 de DNA du 27 avril, après l'explosion du mas, Chloé, Alex, Nordine et Karim sont sains et saufs, mais alors qu'Ophélie prend la fuite à bord d'un canot à moteur, Anna est conduite d'urgence l'hôpital : elle a un énorme morceau de tôle planté dans le ventre. Après une longue opération, ses jours ne sont plus comptés, mais les lésions gynécologiques subies rendront sûrement impossible une grossesse. Bonne nouvelle cependant, suite au choc traumatique et émotionnel, Alex a enfin retrouvé la mémoire ! L'épisode se termine sur une surprenante révélation : Ophélie débarque chez Sophie Novak qui la prend dans ses bras.

Ailleurs à Sète, Bénédicte, Étienne, Aurore et William critiquent allègrement Brigitte. Manon prend la défense de sa grand-mère, si elle est aussi pénible, c'est peut-être parce qu'elle se sent seule maintenant qu'elle a quitté son mari. Aurore se voit donc obligée de l'inviter au repas d'anniversaire qu'elle a organisé pour son père. Fidèle à elle-même, Brigitte insiste auprès de sa belle-fille pour préparer un gigot, juste au cas où les invités auraient encore faim. Et elle avait raison. Les huîtres au champagne d'Aurore ne trouvant pas grâce aux yeux de Pierre, celui-ci se réjouit de déguster le plat de Brigitte. Dans l'épisode de DNA du 27 avril, le courant passe très bien entre Brigitte et Pierre. Affaire à suivre…

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 27 avril, sachant que Lilian, Jahia et Angie font la gueule à leur père, Noor conseille à Cédric de passer la soirée avec eux plutôt qu'avec elle. Mais le soir venu, Noor interrompt sans le vouloir le dîner en famille des Lopez-Diallo au Spoon. Venue simplement chercher un plat à emporter, elle ignorait qu'ils étaient là mais en profite pour mettre la situation au clair. Elle a aidé Angie car elle en avait besoin et n'avait aucunement l'intention de s'immiscer dans leur vie de famille. Elle comprend ce qu'ils ressentent et n'essayera jamais de s'imposer. Angie l'invite à dîner avec eux, mais Noor décline.