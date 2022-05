Résumé des épisodes de Demain nous appartient dès le 9 mai 2022

Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 9 mai 2022, Loïc Mercier court toujours et fait une nouvelle victime. Résumé et spoilers.

Dans les épisodes de DNA de la semaine du 9 mai, Chloé a échappé in extremis à la tentative de meurtre. Le vin était bien empoisonné à la digitaline et le tueur était présent, il a laissé une rose tigre sur la véranda. Persuadé que Loïc Mercier va récidiver, le procureur Perraud voudrait que Chloé joue les appâts. L'opération est risquée, mais la proviseure accepte. La nuit tombée, une silhouette suit Chloé, Aurore l'arrête, mais, surprise… il s'agit de Tristan ! Que faisait-il là ? Pour Sébastien, il était au mauvais endroit au mauvais moment, Mercier court donc toujours et il va en profiter pour faire une nouvelle victime en lien avec le mariage de Bart et Louise.

Ailleurs à Sète, toujours dans les épisodes de DNA diffusés à partir du 9 mai, Roxane et Nordine sont de retour de Barcelone et racontent à Sara leur voyage dans les moindres détails. Cette dernière est heureuse et se voit déjà maman. Elle espère vraiment que la FIV a marché et a déjà acheté un test de grossesse. Dans un peu plus d'une semaine, Roxane saura si elle est enceinte, mais Sara se projette tellement qu'elle l'angoisse. Mieux vaut ne pas trop y penser car, si le résultat du test est négatif, elles seraient vraiment trop déçues.

Enfin, c'est le grand jour pour Victoire qui emménage chez Samuel. En rangeant ses affaires dans la chambre d'amis (le dressing de Samuel est aussi rempli que celui d'une influenceuse), elle découvre le petit secret de son compagnon : un jouet intime en forme de canard ! Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés sur TF1 la semaine du 9 mai, d'humeur taquine, Victoire fait marcher Samuel en lui faisant croire qu'elle a envie d'un plan à trois avec un certain Mister Love, un ami de longue date… le petit canard !