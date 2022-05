Résumé de Plus belle la vie épisode 4537 du 10 mai 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4537 de Plus belle la vie du 10 mai 2022, alors que Camille pense que sa soeur s'est suicidé, la police croit à une mise en scène. Résumé.

Dans l'épisode 4537 de Plus belle la vie diffusé le mardi 10 mai 2022, Ariane s'en veut d'avoir laissé Jacob s'échapper. Plus loin, ce dernier réussit à regagner le rivage et agresse un policier. De son côté, Emma pense toujours à sa sœur, et trouve bizarre de n'avoir aucune nouvelle d'elle. Baptiste se rappelle soudainement que Camille était en train d'écrire quelque chose dans son journal la dernière fois qu'il l'a vue. Sur le cahier laissé sur une table, le couple découvre un message laissé à Emma, où elle avoue être devenue un monstre, comme Jacob. Emma pense du coup que sa sœur s'est donnée la mort et Baptiste propose d'aller voir la police. Ariane et Mathieu ne croient pas à l'hypothèse d'Emma, privilégiant l'hypothèse d'une mise en scène. Emma insiste : Camille n'est pas une complice mais une victime. Pendant sa randonnée, Kevin s'arrête pour boire et se rassasier. Derrière lui, caché, Jacob l'observe. Sera-t-il sa prochaine victime ?

En parallèle, Kilian réussit à convaincre Thomas et Gabriel de quitter l'appartement pour le laisser organiser un dîner à quatre, avec Noé, Lola et Betty. Dans l'épisode de Plus belle la vie du 10 mai, au lycée, Betty retrouve Kilian qui l'invite à son dîner avant de lui offrir une montre. Alors que Betty se prépare pour la soirée, sa mère rentre, insulte la nouvelle copine de son père avant de critiquer sa silhouette et son rouge à lèvres. Le soir arrivant, Kilian a fait des spaghettis bolognaise. Betty sonne et, visiblement contrariée par tout ce que sa mère lui a dit, rentre sans dire bonjour avec une attitude très froide. Elle demande à boire de la vodka puis se moque avec Lola et Noé des pâtes mal préparées de son petit ami. Elle finit par quitter l'appartement en lui disant des choses horribles : il est moche, pas intéressant et fait mal l'amour.

Enfin, l'épisode de Plus belle la vie, sur France 3 à partir du mardi 10 mai, Sylvia invite Romain à essayer son matelas pour voir s'il ne fait pas un creux quand on y est allongé à deux. Alors qu'elle tente de lui parler de leur relation, Romain ne lui parle que de produits ménagers. Elle ne comprend pas pour quelle raison il ne s'intéresse pas à elle. Fanny lui propose de l'aider à se faire belle avant la soirée. Sylvia prépare un osso bucco puis Fanny et Émilie décident de partir à Cassis pour aller voir une copine et dormir chez elle. Romain et Sylvia trinquent jusqu'à ce que le médecin reçoive un appel d'un patient tombé dans sa cuisine et doive la laisser. Sylvia en profite pour se changer, mettre de la musique dans son casque et danser. De retour, Romain la surprend, lui dit qu'il a pris beaucoup de plaisir à la regarder et l'embrasse.