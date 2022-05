Ici tout commence du 12 mai 2022 : Axel agresse Louis (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 398 d'Ici tout commence ce jeudi, Louis fait une faux témoignage contre Axel, qui ne se laisse pas faire. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 12 mai 2022, le capitaine Braissac révèle qu'un ordinateur a bel et bien été retrouvé sur les lieux de l'accident du bal et contient bien une vidéo de demande en mariage. Louis révèle alors que, lorsqu'il a voulu tester le vidéoprojecteur, il a aperçu Axel trafiquer la boule à facettes et la poutre. Braissac ne cache pas ses doutes mais décide tout de même d'interroger le neveu du directeur. Ce dernier nie être revenu dans la salle avant la soirée. Après avoir découvert qu'il avait fouillé chez Louis, Emmanuel met son neveu en garde : en cas de nouvelle erreur, il le renvoie chez son père. En parallèle, Louis redemande Charlène en mariage, mais sa petite amie lui demande de lui laisser davantage de temps. Axel s'explique par la suite avec Louis. Face à son refus de retirer son témoignage, Axel commence à s'en prendre à lui au moment où les étudiants de première année arrivent en salle de classe, et s'arrête grâce à l'intervention de Jasmine. Emmanuel est obligé de sanctionner son neveu et refuse qu'il assiste de nouveau aux cours en auditeur libre. Il lui annonce qu'il ne pourra pas intégrer l'Institut l'an prochain.

Egalement dans le feuilleton de TF1, au programme TV ce jeudi, Anaïs avoue à Lisandro qu'elle ne veut pas garder le bébé, estimant que ce n'est pas le moment en raison de ses projets de vie actuels. Plus tard, le professeur propose à Anaïs de décaler sa date d'embauche au CyberEat de quelques mois : si elle refuse d'avoir un enfant uniquement pour des raisons d'organisation, ils trouveront une solution. Il envisage même de quitter l'Institut pour la suivre à Paris. Anaïs refuse dans un premier temps, jusqu'à ce que Lisandro s'excuse d'avoir été trop insistant. Lorsqu'il laisse entendre qu'il n'existe pas de bon moment pour avoir un enfant, Anaïs commence à douter et décide de prendre davantage de temps pour réfléchir.

Enfin, Kelly annonce à Emmanuel qu'elle est prête à reprendre les cours. Dans l'épisode 398 d'Ici tout commence ce jeudi 12 mai, le directeur la met au défi de réaliser recette qui prend plusieurs heures. Si elle réussit, elle pourra reprendre les cours. Comme prévu, la jeune femme souffre atrocement à la jambe et ne peut pas continuer à cuisiner. Lionel découvre que Teyssier a proposé ce défi uniquement pour que Kelly abandonne et accepte de se reposer le temps de sa convalescence. Elle reste toutefois déterminée à passer ses examens de fin d'année, dans les mêmes conditions que le reste de sa promotion.