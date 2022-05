Résumé de Plus belle la vie épisode 4542 du 17 mai 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4542 de Plus belle la vie du mardi 17 mai 2022, Camille aurait-elle tendu un piège à Kevin pour se rapprocher de lui ? Résumé.

Dans l'épisode 4542 de Plus belle la vie du 17 mai 2022, Kevin et Camille sont dans la forêt après y avoir passé la nuit. Camille, très admirative de ce que le jeune policier a pu faire pour elle, lui tend ses lèvres pour qu'il l'embrasse mais Kevin décline. Au poste de police, Ariane reçoit un coup de téléphone disant le sang de Kevin a été retrouvé dans la camionnette. Elle se rend alors chez Laetitia qui pense que Kevin est sur le chemin de Compostelle. Ariane montre à Laetitia que les derniers message envoyés par Kevin ne sont pas de lui. Elle promet de faire tout son possible pour le retrouver.

Dans la forêt, Camille retrouve Jacob : on comprend alors qu'ils sont de mèche. Kevin est en train de comprendre qu'il a des sentiments pour la jeune femme et elle lui demande encore quelques jours d'attente. Jacob lui fournit un plan pour aller dans un refuge, avec des vivres. Il lui promet de veiller toujours sur elle et lui dit qu'il l'aime. Au commissariat, Ariane a la police croate au téléphone : elle va envoyer des hommes pour retrouver le jeune homme. En Croatie, Kevin veut faire un abri quand ils voient une vipère fonçant vers eux. Un cri retentit ! Camille a-t-elle été mordue ?

En parallèle, toujours dans l'épisode de Plus belle la vie du 17 mai, Betty se maquille quand sa mère, toujours aussi désagréable, lui fait de nouveau des remarques sur sa mine affreuse et son poids. De son côté, Kilian fait une story sur Instagram pour montrer à Betty combien il l'aime. Il croise Noé qui se moque un peu de sa démarche. Bien décidée à embêter Kilian, Betty appelle Dimitri pour lui donner rendez-vous. Ils arrivent ensemble au bar du Mistral, narguant Kilian derrière le bar et s'installent au flipper. Ne maîtrisant pas ses nerfs, Kilian se jette sur Betty et la gifle violemment. Betty se réfugie alors chez Jean-Paul et Léa, qui lui proposent de rester dormir chez eux.

Enfin, dans l'épisode de PBLV diffusé sur France 3 le mardi 17 mai, Barbara confie à Estelle qu'elle n'a pas du tout aimé la nuit passée avec Abdel. Estelle l'encourage à l'appeler et Barbara propose à son ami de se retrouver au restaurant pour parler de ce qu'il se passe. De son côté, Abdel n'est pas plus emballé par la relation et se confie à Jean-Paul. Il ne souhaite pas non plus poursuivre. Au Mirazur, Barbara prend la parole pour lui dire qu'elle n'a pas apprécié les deux fois où ils ont couché ensemble. Abdel la coupe pour lui dire qu'il est d'accord. Barbara est soulagée. Ils sont d'accord pour redevenir amis et s'enlacent de bonheur d'être sur la même longueur d'ondes. Ils se jurent de ne jamais plus coucher ensemble.