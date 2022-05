Résumé de Demain nous appartient épisode 1189 du 19 mai 2022

Dans l'épisode 1189 de Demain nous appartient du jeudi 19 mai 2022, Tristan perd son sang-froid. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1189 de DNA du 19 mai, tous les indices désignent Tristan comme le copycat du serial killer. Après avoir trouvé de la digitaline dans sa voiture, la police découvre l'historique Internet de son ordinateur : il s'est renseigné sur les tueurs en série et la digitaline. L'air de rien, Vanessa aussi donne à la police des éléments contre Tristan : elle explique que Bart et Louise ont dû choisir entre elle et lui, qu'elle a toujours trouvé qu'il se laissait déborder pas ses émotions et qu'il a insisté pour qu'elle boive une coupe de champagne lors du mariage. Mais le coupable présumé clame son innocence : il a consulté ces sites après la mort de Gaëlle car il avait besoin de comprendre. Quand le procureur le traite de psychopathe, comme son frère, Tristan explose et le frappe.

Ailleurs à Sète, Roxane a acheté un test de grossesse et même si elle ne veut pas s'enflammer, elle et Sara ne peuvent pas s'empêcher d'y croire. À tel point que lorsque le test est négatif, Sara en achète deux autres, avant d'aller faire une prise de sang. Dans l'épisode de DNA du jeudi 19 mai, Samuel confirme à Roxane qu'elle n'est pas enceinte. Pour le couple, attendre encore quatre à six mois pour faire une autre FIV est un véritable supplice… Mais Roxane a une idée : et si elles tentaient une insémination artisanale ? Il ne leur reste plus qu'à trouver un donneur.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le jeudi 19 mai sur TF1, Noor fait remarquer à Victoire que le nouvel infirmier du service est canon. Connaissant Samuel, Victoire devra se méfier de ses crises de jalousie, à moins qu'elle n'en profite pour le rendre jaloux et mettre un peu de piment dans leur relation, histoire de lui rappeler qu'elle n'est pas acquise. Et ça marche à merveille. Après avoir vu Victoire un peu trop proche de l'infirmier, Samuel met les choses au clair et conseille au jeune homme de ne pas trop s'approcher de sa compagne. Victoire l'ignore, mais Samuel a très bien compris son petit jeu qui est loin de lui déplaire.