Résumé de Plus belle la vie épisode 4545 du 20 mai 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4545 de Plus belle la vie du vendredi 20 mai 2022

Dans l'épisode 4545 de Plus belle la vie du 20 mai, maintenant que Kevin et Camille sont rentrés sains et saufs à Marseille, la police doit les interroger. Kevin est vite libéré et il raconte à Emma que Camille l'a bluffé, elle lui a sauvé la vie, mais il est un peu perdu concernant ses sentiments pour elle. Pour leur part, les enquêteurs trouvent étrange que deux victimes de Jacob aient pu s'échapper en même temps. Afin de déterminer si Camille est la victime ou la complice du tueur, elle est placée en garde à vue. Mais il leur est impossible de voir clair dans son jeu, seul Jacob pourrait leur donner la réponse, s'il sort un jour du coma… Au même moment, Jacob ouvre les yeux dans son lit d'hôpital.

Toujours dans l'épisode de Plus belle la vie du 20 mai, Betty finit par accepter de porter plainte contre Kylian. Au commissariat, Ariane lui explique que si toutes les femmes battues portaient plainte, les hommes violents y réfléchiraient à deux fois avant de frapper. De leur côté, Thomas et Gabriel demandent des explications à Kylian et comprennent qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de son geste. Rien ne justifie la violence et il devra consulter un psy. Fou de rage, Kylian est persuadé que personne ne le comprend.

Enfin, dans l'épisode de PBLV diffusé le vendredi 20 mai sur France 3, après leur folle soirée, Émilie et Romain se réveillent ensemble. Surpris, Romain rejoint Sylvia qui lui explique qu'elle a préféré les laisser roucouler. Ils tombent d'accord sur le fait que ça ne marche pas entre eux et qu'il vaut mieux en rester là. Ils se quittent en douceur et resteront amis, Romain trouve que c'est une fille super et Sylvia reconnaît que grâce à lui, sa confiance est remontée en flèche. Mais rien ne dit que le beau médecin va entamer une relation avec Émilie, qui est très touchée d'apprendre que Kevin a échappé de justesse à un tueur en série.