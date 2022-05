Résumé de Demain nous appartient épisode 1190 du 20 mai 2022

Dans l'épisode 1190 de Demain nous appartient du vendredi 20 mai 2022, Georges trouve un lien entre Mercier et sa petite amie. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1190 de DNA du 20 mai, à l'hôpital, Victoire continue d'essayer de rendre jaloux Samuel sans avoir conscience qu'il est au courant de sa démarche. Elle lui dit que Nicolas reste ce soir pour sa première garde. L'air de rien, Samuel se montre compréhensif, disant même trouver adorable ce nouveau collègue. Plus tard, Victoire le croise en train de flirter avec Gina, une jolie patiente. Jalouse, Victoire annule alors leur déjeuner de midi, ce qui n'embête pas Samuel qui dit avoir oublié ce rendez-vous. Au déjeuner avec Soraya, Victoire pense que Samuel a compris son petit manège et veut lui rendre la pareille. Elle le voit débarquer au Spoon avec Gina, qui dit souhaiter consulter Samuel pour ses prothèses mammaires. Victoire est très énervée, ce qui réjouit Samuel, qui confie à William que Gina est une en réalité une comédienne. William pense que son ami va trop loin mais Samuel pense que plus Victoire est jalouse, plus elle l'aime. Quant la jeune femme évoque ceci dit la possibilité d'être un couple libre, et là, c'est Samuel qui redevient immédiatement jaloux.

Toujours à Sète, dans DNA le 20 mai, Victor continue de faire chanter les Moreno, leur disant qu'il peut ruiner leur vie. Charlie s'est renseigné et dit à ses tuteurs que le chantage de Brunet pourrait se retourner contre lui. Renforcés par la conviction de Charlie, Sylvain et Christelle convoque Victor pour le menacer de le dénoncer à la police. Ce qui n'effraie pas le moins du monde l'ancien chef d'entreprise car il estime que les Moreno n'ont aucune preuve contre lui. Il exige la moitié de leur fortune et la villa. Ils se mettent d'accord sur un montant. Au dîner, Sylvain envisage de retourner dans la plomberie. Si Christelle est fière de son mari, Charlie ne peut plus rien avaler.

En parallèle, Tristan explique à son avocate Raphaëlle qu'il a agressé le procureur après qu'il lui a parlé de son frère, dont la seule évocation le fait vriller. Il jure être innocent. Raphaëlle le croit mais elle a regardé le dossier de son client et il est accablant. Dans l'épisode 1190 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 20 mai sur TF1, de leur côté, les policiers font un point sur l'enquête. Tout accuse Tristan mais Georges a du mal à croire qu'il est le tueur en série. Ils cherchent dans la correspondance saisie au domicile de Mercier. Pendant ce temps a lieu l'enterrement de Louise. Bart lui fait ses adieux avec un discours émouvant avant de s'effondrer dans les bras d'Anna. Il remercie Vanessa car elle lui propose de trouver quelqu'un pour le remplacer quelques semaines. Au commissariat, Nordine et Georges trouvent la lettre d'une certaine Alice Reynie. En recherchant son nom dans le fichier des antécédents judiciaires, Georges fait le lien avec Vanessa. Paniqué, il prend toutes les lettres et se tourne vers Victoire, pour lui dire qu'il suspecte Vanessa d'être le tueur en série.