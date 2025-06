24h du Mans 2025 : Cadillac en pole, Ferrari pour un triplé ? L'heure du départ et toutes les infos

La 93ème édition des 24 Heures du Mans a lieu ce week-end. Chaînes TV, horaires, grille de départ, favoris et concurrents, voici toutes les infos pratiques pour suivre au mieux la course !

La 93e édition des 24 Heures du Mans a lieu ce week-end des samedi 14 et dimanche 15 juin 2025. La grille de départ est désormais connue à l'issue de l'Hyperpole disputée jeudi soir. A ce petit jeu du sprint échevelé (et de poker menteur selon certains concurrents intrigués par la stratégie de leurs adversaires), c'est Cadillac qui s'est montré le plus en verve.

Le constructeur américain a placé deux de ses Hypercars sur la première ligne de la grille de départ, la pole position revenant à Alex Lynn au volant de la V-Series n°12 qu'il partagera avec Will Stevens et Norman Nato avec un tour en 3'23"166. La voiture soeur, également engagée par le Team Jota, la n°38 d'Earl Bamber, Sébastien Bourdais et Jenson Button suit en 3'23"333. Porsche et BMW suivent alors que le double tenant du titre Ferrari a déçu en se plaçant en 7e place avec la n°50, la seule qualifiée en Hyperpole. A noter la présence d'une Alpine dans le top 10, la n°26 de Makowiecki-Schumacher-Gounon 9e en 3'24"398.

Ferrari s'avance en favori puisque la firme italienne a remporté les deux dernières éditions et affiché une fois encore sa forme lors du début de saison en championnat du monde d'Endurance (WEC). La marque italienne rêve de faire la passe de trois, 60 ans après la fin de sa fabuleuse série avec 6 victoires consécutives entre 1960 et 1965. Toyota, qui fête les 40 ans de sa première participation, Porsche, BMW, Cadillac mais aussi Alpine et Peugeot rêvent de faire tomber le "Cavallino" italien. Aston Martin fait également son retour en Hypercar avec sa spectaculaire Valkyrie.

2& Hypercars, 17 LMP2 et 24 LMGT3 composeront la grille de départ. De grands noms sont attendus comme l'ex-pilote MotoGP Valentino Rossi engagé avec le Team WRT sur une BMW M4 LMGT3. Le Mans attire les grands constructeurs cette année puisque, en fonction des catégories, on retrouvera au départ Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG, Peugeot, Porsche et Toyota ! Le départ sera donné cette année par une légende du sport, le tennisman suisse Roger Federer qui possède aussi un sponsor en commun avec l'épreuve, une célèbre marque de montres...

A quelle heure a lieu le départ des 24H du Mans 2025 ? Le programme complet

Cette année, le départ des 24H du Mans aura lieu à 16 heures. Il sera précédé d'un ultime roulage de 15 minutes, le warm-up prévu de 12h à 12h15. L'arrivée de la 93e édition des 24 Heures du Mans aura donc lieu à 16 heures ce dimanche 16 juin.

Deux chaînes de télévision assureront la retransmission des 24 Heures du Mans. La première en toute gratuité puisque L'Equipe TV a les droits de l'événement pour lequel elle assurera la diffusion dans sa quasi intégralité, à savoir de 16h le samedi à 1h30 le dimanche puis de 5h jusqu'au dénouement à 16h. Pour ne pas rater une miette de l'évènement, il faudra se tourner vers Eurosport à condition d'y être abonné, puisque ses deux chaînes, Eurosport 1 et Eurosport 2, retransmettront l'intégralité des 24 Heures du Mans. Il sera également possible de suivre la course via l'application officielle des 24H du Mans, disponible sur IOS et Android, avec également des images des coulisses et les classements en temps réel.

Quelle est la grille de départ des 24H du Mans 2025 ?

A l'issue des qualifications et de l'Hyperpole, Cadillac a placé deux de ses Hypercars en tête et monopolisera la première ligne de la grille samedi à 16h. En LMP2, c'est l'Oreca n°29 du team TDS Racing qui a réalisé la pole position avec Mathias Beche au volant en 3'35"062. En LMGT3, Aston Martin sera en pole position avec la Vantage n°27 de l'équipe Heart Of Racing. C'est Mattia Drudi qui a brillé en Hyperpole 2 avec un chrono de 3'52"789. La grille de départ complète est disponible ci-dessous. Vous pouvez aussi retrouver leurs chronos en cliquant ici.

1. W. STEVENS / N. NATO / A. LYNN - Cadillac Hertz Team JOTA (n°112) - HYPERCAR

2. E. BAMBER / S. BOURDAIS / J. BUTTON - Cadillac Hertz Team JOTA (n°38) - HYPERCAR

3. J. ANDLAUER / M. CHRISTENSEN / M. JAMINET - Porsche Penske Motorsport (n°5) - HYPERCAR

4. D. VANTHOOR / R. MARCIELLO / K. MAGNUSSEN - BMW M Team WRT (n°15) - HYPERCAR

5. F. NASR / N. TANDY / P. WEHRLEIN - Porsche Penske Motorsport (n°4) - HYPERCAR

6. R. RAST / R. FRIJNS / S. VAN DER LINDE - BMW M Team WRT (n°20) - HYPERCAR

7. A. FUOCO / N. NIELSEN / M. MOLINA - Ferrari AF Corse (n°50) - HYPERCAR

8. J. AITKEN / F. DRUGOVICH / F. VESTI - Cadillac Whelen (n°311) - HYPERCAR

9. M. SCHUMACHER / F. MAKOWIECKI / J. GOUNON - Alpine Endurance Team (n°36) - HYPERCAR

10. S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA - Toyota Gazoo Racing (n°8) - HYPERCAR

11. A. PIER GUIDI / J. CALADO / A. GIOVINAZZI - Ferrari AF Corse (n°51) - HYPERCAR

12. P. CHATIN / F. HABSBURG / C. MILESI - Alpine Endurance Team (n°35) - HYPERCAR

13. R. KUBICA / Y. YE / P. HANSON - AF Corse (n°83) - HYPERCAR

14. R. TAYLOR / J. TAYLOR / F. ALBUQUERQUE - Cadillac WTR (n°101) - HYPERCAR

15. A. RIBERAS / M. SORENSEN / R. DE ANGELIS - Aston Martin Thor Team (n°009) - HYPERCAR

16. K. ESTRE / L. VANTHOOR / M. CAMPBELL - Porsche Penske Motorsport (n°6) - HYPERCAR

17. M. CONWAY / K. KOBAYASHI / N. DE VRIES - Toyota Gazoo Racing (n°7) - HYPERCAR

18. L. DUVAL / M. JAKOBSEN / S. VANDOORNE - Peugeot TotalEnergies (n°94) - HYPERCAR

19. P. DI RESTA / M. JENSEN / J. VERGNE - Peugeot TotalEnergies (n°93) - HYPERCAR

20. N. JANI / N. PINO / N. VARRONE - Proton Competition (n°99) - HYPERCAR

21. H. TINCKNELL / T. GAMBLE / R. GUNN - Aston Martin Thor Team (n°007) - HYPERCAR

22. R. SALES / M. BECHE / C. NOVAL - KTDS Racing (n°29) - LMP2 P/A

23. J. SMIECHOWSKI / T. DILLMANN / N. YELLOLY - Inter Europol Competition (n°43) - LMP2

24. P. HYETT / D. CAMERON / L. DELETRAZ - AO by TF (n°199) - LMP2 P/A

25. D. SCHNEIDER / O. JARVIS / B. HANLEY - United Autosports (n°23) - LMP2 P/A

26. R. VAN DER ZANDE / P. FITTIPALDI / D. HEINEMEIER HANSSON - United Autosports (n°22) - LMP2

27. A. MALYKHIN / T. BLOMQVIST / T. VAUTIER - CLX - Pure Rxcing (n°37) - LMP2

28. F. PERRODO / M. VAXIVIERE / A. FELIX DA COSTA - AF Corse (n°183) - LMP2 P/A

29. M. JENSEN / R. CULLEN / P. PILET - RLR M Sport (n°16) - LMP2 P/A

30. P. LAFARGUE / J. VAN UITERT / S. ALVAREZ - IDEC Sport (n°28) - LMP2

31. G. KURTZ / N. CATSBURG / A. QUINN - Algarve Pro Racing (n°45) - LMP2 P/A

32. O. GRAY / E. MASSON / F. PERERA - VDS Panis Racing (n°48) - LMP2

33. M. KAISER / L. FLUXA / T. POURCHAIRE - Algarve Pro Racing (n°25) - LMP2

34. G. RODA / R. BINDER / B. VISCAAL - Proton Competition (n°11) - LMP2 P/A

35. J. CHADWICK / M. JAUBERT / A. LOTTEREE - IDEC Sport (n°18) - LMP2

36. J. RIED / M. CAPIETTO / R. DE GÉRUSI - Iron Lynx - Proton (n°9) - LMP2

37. N. BOULLE / J. SIMMENAUER / L. GHIOTTO - Inter Europol Competition (n°34) - LMP2 P/A

38. N. RAO / C. BÖLÜKBASI / C. BRAUN - Nielsen Racing (n°24) - LMP2 P/A

39. I. JAMES / M. DRUDI / Z. ROBICHON - Heart of Racing Team (n°27) - LMGT3

40. F. HERIAU / S. MANN / A. ROVERA - Vista AF Corse (n°21) - LMGT3

41. A. AL HARTHY / V. ROSSI / K. VAN DER LINDE - Team WRT (n°46) - LMGT3

42. M. BERRY / L. HODENIUS / M. MARTINI - Iron Lynx (n°61) - LMGT3

43. R. HARDWICK / R. PERA / R. LIETZ - Manthey 1ST Phorm (n°92) - LMGT3

44. T. VAN ROMPUY / R. ANDRADE / C. EASTWOOD - TF Sport (n°81) - LMGT3

45. D. LEUNG / S. GELAEL / M. SATO - United Autosports (n°95) - LMGT3

46. A. ROBIN / J. HAWKSWORTH / F. GEHRSITZ - Akkodis ASP Team (n°78) - LMGT3

47. J. HUI / C. FROGGATT / E. CHEEVER - Ziggo Sport Tempesta (n°193) - LMGT3

48. S. GATTUSO / G. LEVORATO / D. OLSEN - Proton Competition (n°88) - LMGT3

49. J. COTTINGHAM / G. SAUCY / S. BAUD - United Autosports (n°59) - LMGT3

50. T. FLOHR / F. CASTELLACCI / D. RIGON - Vista AF Corse (n°54) - LMGT3

51. B. SOUSA / B. TUCK / B. BARKER - Proton Competition (n°77) - LMGT3

52. P. UMBRARESCU / J. LOPEZ / C. SCHMID - Akkodis ASP Team (n°87) - LMGT3

53. T. KIMURA / D. SERRA / C. STEVENSON - Kessel Racing (n°57) - LMGT3

54. Y. SHAHIN / T. BOGUSLAVSKIY / A. FARFUS - The Bend Team WRT (n°31) - LMGT3

55. D. DEBOER / V. HASSE CLOT / E. BARRICHELLO - Racing Spirit of Leman (n°10) - LMGT3

56. C. MARTIN / R. FREY / S. BOVY - Iron Dames (n°85) - LMGT3

57. A. AU / L. HARTOG / K. BACHLER - Manthey (n°90) - LMGT3

58. O. FIDANI / L. KERN / M. BELL - AW Racing (n°13) - LMGT3

59. C. TOLEDO / L. WADOUX / R. AGOSTINI - Richard Mille AF Corse (n°150) - LMGT3

60. B. KEATING / J. EDGAR / D. JUNCADELLA - TF Sport (n°33) - LMGT3

61. A. GILBERT / L. HANAFIN / F. RUED - AIron Lynx (n°60) - LMGT3

62. S. GROVE / B. GROVE / L. STOLZ - Iron Lynx (n°63) LMGT3

Le palmarès des 24 Heures du Mans des 10 dernières années

2024 : Ferrari - Fuoco/Nielsen/Molina

2023 : Ferrari - Pier Guidi/Calazo/Giovinazzi

2022 : Toyota - Buemi/Hartley/Hirakawa

2021 : Toyota - Conway/Kobayashi/Lopez

2020 : Toyota - Buemi/Nakajima/Hartley

2019 : Toyota - Buemi/Nakajima/Alonso

2018 : Toyota - Buemi/Nakajima/Alonso

2017 : Porsche - Bernhard/Bamber/Hartley

2016 : Porsche - Dumas/Jani/Lieb

2015 : Porsche - Hulkenberg/Bamber/Tandy