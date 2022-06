Résumé de Plus belle la vie épisode 4549 du 2 juin 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4549 de Plus belle la vie du jeudi 2 juin 2022, Barbara et Tim se rapprochent et échangent leur premier baiser. Résumé.

Dans l'épisode 4549 de Plus belle la vie du 2 juin, Abdel prévient Barbara : il est prêt à aider Tim, mais il sait que ça ne sera pas sans risques. La stratégie de l'avocat : envoyer une lettre comminatoire dans laquelle il rappellera l'accident et le délit de fuite. Il va sous-entendre que l'accident est peut-être lié à des images compromettantes filmées sur le chantier. Pour sa part, Barbara est prête à tout pour aider l'homme pour lequel elle a un coup de cœur. Même à laisser tomber Thomas en plein service pour filmer la fin de son reportage avec Tim. Une fois les images tournées, Tim la félicite pour son courage et l'embrasse.

Ailleurs à Marseille, dans l'épisode de Plus belle la vie du jeudi 2 juin, après avoir surpris Betty et Léa en train de danser dans le salon, Boher pense qu'il est temps que la jeune femme rentre chez elle, mais Léa le convainc de la laisser rester un peu plus. Quand à Kylian, qui apprend que Betty a porté plainte contre lui, il refuse toujours de prendre ses responsabilités et nie être violent. Il attend Betty dans la rue et la supplie de lui donner une dernière chance. Boher ordonne à Kylian de partir sur-le-champ.

Enfin, dans l'épisode de PBLV du 2 juin, Émilie quitte Romain pour lui rendre sa liberté. Il mérite d'être heureux et elle a bien vu que tout n'était pas fini avec son ex-femme. Celle-ci devait retourner à Paris mais a décidé de rester quelques jours à Marseille et s'invite à la coloc. Depuis sa rupture avec Romain, Séverine a monté sa boîte de décoration d'intérieur, mais, même si elle est épanouie professionnellement, elle a pris conscience que sans Romain à ses côtés, la vie n'a pas de sens. Alors que Séverine et Romain roucoulent dans la chambre, Fanny les épie par la porte entrebâillée.