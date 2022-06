Résumé de Plus belle la vie épisode 4550 du 3 juin 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4550 de Plus belle la vie du vendredi 3 juin 2022, l'avocat retrouve la femme pour laquelle il a un coup de cœur, mais pas dans les meilleures conditions. Résumé.

Dans l'épisode 4550 de Plus belle la vie du 3 juin, Tim vient d'envoyer son reportage sur le Parkour à sa rédaction et a décidé de profiter de Barbara après leur premier baiser échangé la veille. Mais Abdel les interrompt : BTC propose un rendez-vous avec leur avocat dans leurs locaux ce jour-même. Toujours en quête d'Élisa, Abdel se heurte à un mur avec le patron de la boîte de nuit qui finit par lui laisser jeter un œil à la liste des invités VIP de la soirée où il l'a rencontrée. Sans grand succès. Au Marci, Barbara est heureuse, ce qui ravit Abdel. Lui, de son côté, est malheureux. Dans l'appartement de Barbara, Tim veut savoir ce qu'il se passe entre Barbara et Abdel et les deux nouveaux amants se laissent à nouveau aller à un moment intime. Pendant ce temps chez BTC, Abdel attend l'avocat de l'entreprise pendant deux heures… et c'est Elisa qui débarque.

Ailleurs à Marseille, dans l'épisode de Plus belle la vie du vendredi 3 juin, Kevin et Camille se réveillent après une nouvelle nuit passée ensemble au foyer. Elle propose d'aller déjeuner chez sa sœur mais Kevin aimerait qu'ils restent dans leur bulle. Bousculés par une administratrice du foyer, les deux tourtereaux finissent par se rendre chez Emma et Baptiste. Comme à son habitude, Camille dit des choses gênantes sans que cela prête à confusion. Sur la place du mistral, Kevin croise Emilie qui félicite les amoureux.

Enfin, dans l'épisode de PBLV du 3 juin, Betty ne comprend pas pourquoi Jean-Paul s'en est violemment pris à Kilian. Pour Léa, c'était de la violence maîtrisée mais pour Betty, Jean-Paul a surtout envenimé la situation. La juge a ordonné à Kilian une mesure d'éloignement : il risque deux ans de prison et 15.000 euros d'amende. Thomas est inquiet alors que Kilian aggrave son cas en parlant mal à Boher. A l'hôpital, Léa vient parler avec Gabriel de Kilian et Betty. Elle aimerait que Kilian ne retourne pas au lycée pour laisser Betty y aller. De retour chez lui, Jean-Paul reste très énervé contre Kilian et suggère que Betty retourne chez elle. Mais Léa la retient. De son côté, Thomas annonce à Kilian qu'il va être inscrit dans un autre établissement que Scotto. Kilian refuse tout en bloc et part.