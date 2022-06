Résumé de Demain nous appartient épisode 1204 du 9 juin 2022

Dans l'épisode 1204 de Demain nous appartient du jeudi 9 juin 2022, le test de paternité de Stanislas confirme qu'il est le père de Léo. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 1204 de DNA du 9 juin, le test de paternité confirme que Stanislas est bien le père de Léo. Le skipper a bien l'intention d'obtenir la garde exclusive de son fils. Tout le monde essaye de prévenir Raphaëlle, Sophie d'abord, puis Chloé qui promet à son amie d'être toujours là pour elle. Raphaëlle refuse d'entendre raison. Au lycée, Camille et Jordan font un point sur la situation, tous deux sont inquiets. Alors que Raphaëlle rentre chez elle, elle trouve Stanislas ravi. Il va demander la garde exclusive de Léo. Sa compagne lui dit que ce n'est peut-être pas idéal pour l'équilibre du petit garçon, mais le skipper n'aime pas être contredit. Il voit rouge et s'acharne sur Raphaëlle qu'il frappe dans le ventre.

Toujours à Sète, Manon se fait charrier par ses parents pour son erreur de la veille. La jeune stagiaire est embarrassée et fait profil bas. Aurore lui ordonne d'apprendre les bases automobiles et les voitures les plus courantes pour ne pas refaire la même erreur. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Nordine relativise : en fait, elle s'en est bien sortie considérant les circonstances. Il lui propose une virée au palais de justice et Manon finit par accepter malgré l'interdiction d'Aurore. En chemin, ils prennent les suspects de la veille en flagrant délit et Nordine les arrête. En apprenant la nouvelle, Aurore voit rouge. Elle n'est pas prête à laisser passer quoi que ce soit.

En parallèle, Alex cherche un nouveau mas pour continuer son activité. Une annonce en or est publiée et Chloé et lui courent visiter le bien. Le coup de cœur est total et Alex se projette. Il pourra travailler, Judith aura son coin dégustation, l'endroit fait rêver. Dans l'épisode 1204 de DNA diffusé le 9 juin sur TF1, Alex déchante : il n'a pas suffisamment d'argent pour investir et son statut d'invalide lui fait défaut. Chloé décide alors de lui venir en aide avec ses économies. Bien entendu, cette nouvelle ne plaît pas du tout à Marianne, mais la décision de Chloé est prise : elle aidera son homme.