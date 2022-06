Résumé de Plus belle la vie épisode 4557 du 14 juin 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4557 de Plus belle la vie du mardi 14 juin 2022, Elisa et Abdel découvrent un cadavre sous la dalle de béton. Résumé.

Dans l'épisode 4557 de Plus belle la vie du 14 juin, Thomas reproche à Barbara d'être toujours en retard au travail depuis qu'elle sort avec Tim, mais il semble que rien ne puisse la faire descendre de son petit nuage. De leur côté, Abdel et Élisa continuent de s'affronter, chacun restant sur ses positions. Pour Abdel, BTC a quelque chose à cacher, même si Élisa lui affirme que l'entreprise voulait juste éviter d'entacher sa réputation avant de signer un gros contrat. C'est l'heure de vérité. Avec la juge, les avocats vont enfin découvrir ce qui se cache sous la dalle de béton… comme le pensait Tim, il s'agit d'un cadavre.

Ailleurs à Marseille, Kylian refuse catégoriquement d'aller voir un psy. Il est persuadé qu'il n'a pas besoin d'aide, il est même prêt à renoncer à travailler au Marci pour ne pas affronter ses problèmes. Pendant ce temps, Betty ne va pas bien ; tandis qu'elle encaisse une énième fois les remarques insultantes de sa mère, elle voudrait parler à Léa. Celle-ci ignore ses messages et ses appels avant de lui demander de ne plus essayer de la joindre. Dans l'épisode de PBLV du mardi 14 juin, se sentant plus seule que jamais, Betty finit par recontacter Kylian.

Enfin, dans l'épisode de Plus belle la vie du mardi 14 juin, Sunalee remarque que Dimitri ne va pas bien. Avant, il était plein de vie, mais maintenant, il évite tout le monde et n'a même pas envie d'aller au bal de fin d'année. Que lui arrive-t-il ? Inquiète, la jeune fille le suit à la sortie du lycée et l'empêche in extremis de commettre l'irréparable. Le jeune homme s'apprêtait à se jeter à la mer ! Bien décidée à ne pas le lâcher, Sunalee le pousse à lui dire ce qui ne va pas. Dimitri lui raconte qu'il avait une sœur de 15 ans son aînée, c'était un peu comme une seconde mère pour lui. Elle s'est suicidée il y a 10 ans, le 5 juillet, la date du bal.