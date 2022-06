Résumé de Plus belle la vie épisode 4559 du 16 juin 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4559 de Plus belle la vie du jeudi 16 juin 2022, Abdel décide d'aider Elsa quoi qu'il en coûte. Résumé.

Dans l'épisode 4559 de Plus belle la vie du 16 juin, Abdel essaye de faire parler Élisa qui se montre froide malgré son émotion. La juge prévient l'avocate : son attitude la discrédite et n'est pas preuve de sérieux. Finalement, Élisa accepte de revoir Abdel et lui confirme qu'elle travaille pour son père, la présence du cadavre sur le terrain la met donc dans une situation très délicate. L'avocat lui promet qu'il fera tout pour l'aider et elle retrouve finalement le sourire. Le soir même, alors qu'il cuisine tranquillement chez lui avec Nisma, le père d'Élisa débarque pour lui demander de l'aide.

Au même moment, les préparatifs pour le bal vont bon train et tout s'organise parfaitement. Thomas tiendra le bar, Bastien et Luna le parking, Gabriel jouera les MC et Claude accepte même de se plier aux exigences de Lola et de Noé. Tous ignorent que Sunalee et Dimitri ont la tête ailleurs. Dans cet épisode de Plus belle la vie, les deux adolescents mènent l'enquête sur le suicide de la sœur de Dimitri, survenu 14 ans auparavant. Alors qu'ils s'apprêtent à jeter l'éponge, un étrange message anonyme leur parvient : quelqu'un connaîtrait la vérité sur la mort de Natacha.

Enfin, dans l'épisode 4559 de Plus belle la vie diffusé le 16 juin sur France 3, Kylian est fou de joie de retrouver Betty. Ils se promènent main dans la main et couchent finalement ensemble à l'abri des regards. Kylian est plein de promesses, il veut s'excuser, dit à la lycéenne qu'il l'aime et lui propose de la revoir le lendemain. C'est la douche froide : la jeune femme le rejette soudain violemment. Kylian la suit chez elle et croise la mère de Betty, qui quitte son domicile totalement indifférente à la détresse de sa fille qui semble pourtant avoir peur de Kylian. Finalement, l'adolescent rentre chez Betty qui l'insulte et cherche à le pousser à bout. Fou de rage le jeune garçon retourne le salon avant de quitter précipitamment la maison de Betty, sans l'avoir touchée.