Ici tout commence dès le 20 juin 2022 : Axel a-t-il des sentiments pour Salomé ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence diffusés dès le lundi 20 juin 2022, Axel se rapproche de Salomé. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence à partir du 20 juin 2022, Charlène comprend que Tom, Ambre, Jasmine et Deva veulent se venger de son père qui les a virés. Pour l'aider, Louis réussit à prendre le contrôle de l'ordinateur de Tom et découvre le montage vidéo de l'étudiant. Teyssier menace alors son ancien élève de le blacklister auprès de la profession s'il diffuse la vidéo. Tom renonce à son plan. En parallèle, Jasmine et Deva sont autorisées à travailler en salles au Double A. Ambre envisage de créer une table d'hôte chez les Gaissac.

Egalement dans Ici tout commence dès la semaine prochaine, Clotilde et Rose évoquent avec les troisièmes années le master qui sera inauguré à la rentrée. Mais face au projet de Salomé et Anaïs, la cheffe Armand se montre très démotivante, au point que les deux étudiantes envisagent de renoncer au master. Plus tard, en apercevant Axel avec Salomé, Tony pense qu'ils sont en couple, créant un malaise. Lorsqu'il se confie à Solal, Axel laisse entendre qu'il manquerait peut-être quelque chose dans sa relation avec Jasmine.

Enfin, Jasmine continue d'être jalouse de Salomé lorsque Axel et Salomé se rapprochent. Les deux jeunes femmes décident toutefois de s'allier pour que le jeune homme et son père se rapprochent, en faisant goûter à Philippe un plat réalisé par son fils. En parallèle, Charlène est autorisée à passer son examen de fin d'année en invoquant le règlement intérieur, mais Teyssier refuse de lui faciliter la tâche. De son côté, Célia envisage sérieusement d'arrêter ses études, mais accepte de passer les examens. Charlène et Célia sont obligées de travailler ensemble pour l'épreuve inter-promo des examens.