Résumé des épisodes de Demain nous appartient à partir du 27 juin 2022

Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient à partir du lundi 27 juin 2022, la police a la preuve que Camille a poignardé Stanislas. Résumé en avance et spoilers.

Dans les prochains épisodes de DNA dès le lundi 27 juin, Alex et Judith inaugurent le nouveau mas mais rien ne se passe comme prévu : le traiteur annule au dernier moment, Robin ne trouve pas de traiteur disponible mais certains restaurateurs ont accepté de leur fournir des petits fours. Judith propose de faire des cocktails moléculaires et laisse Jordan et Noa s'occuper du bar. Alors que l'inauguration bat son plein, Alex apprend que Chloé a été libérée et part la chercher. Sur le ponton extérieur, Noa et Jordan se disputent au sujet de Judith lorsqu'une explosion a lieu. Inconscient, Karim est touché au bras et perd du sang.

Toujours à Sète, Camille passe aux aveux : oui elle a poignardé l'amant de sa mère, mais ignorait que sa blessure était grave et confirme que Raphaëlle et Chloé l'ont protégé. Elle a désormais peur d'aller en prison. Dans les épisodes de Demain nous appartient bientôt diffusés, chez les Roussel, les enfants considèrent Damien comme un nouveau membre de la famille et Léo aimerait qu'il l'adopte mais le policier explique qu'il faut avancer étape par étape.

Toujours dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 27 juin 2022 sur TF1, Timothée est sans nouvelle d'Elsa après qu'il a refusé de partager un moment intime. Sur les conseils de Gabriel, il l'appelle pour l'inviter à nouveau chez lui, ce qu'elle accepte. Très organisé, il place des préservatifs partout dans la maison et demande ensuite à son père de quitter les lieux. Les deux jeunes font l'amour mais Timothée s'est senti mal à l'aise après l'acte et ne veut plus jamais se retrouver dans cette situation.