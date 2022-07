Ici tout commence dès le 4 juillet : le départ de Célia, spoilers

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, Célia décide de quitter la région pour un nouveau poste, tandis que les premières années doivent passer leur examen. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence dès le 4 juillet, Célia regrette sa rupture avec Théo. Leur relation est définitivement terminée. En conséquence, elle décide de quitter la région avec ses grands-parents, qui vendent leur exploitation. Célia est ensuite embauchée comme chef à domicile à Paris et débutera dans deux semaines. Théo envisage de faire une déclaration à Célia avant son départ, mais renonce à la dernière minute.

Egalement dans les prochains épisodes d'Ici tout commence dès lundi, Clotilde et Antoine arrivent à duper un temps Teyssier sur la présence d'Ambre en cuisine. Axel demande l'aide de Constance d'éloigner son mari de l'Institut. Elle va plaider leur cause auprès d'Emmanuel, sans succès. Elle réussit cependant à le convaincre de s'absenter de l'école... mais il croise les premières années entrer dans l'Institut au moment de son départ. Il décide alors de leur laisser une seconde chance, appréciant leur détermination. Il goûte alors les plats et va décider qui seront les étudiants qui resteront à l'Institut.

En parallèle, dans Ici tout commence à partir du 4 juillet, Louis décide de voter en faveur du master au grand malheur de Clotilde. En effet, Charlène veut bénéficier de l'enseignement de deux années supplémentaires, convainquant le professeur de soutenir Rose dans son projet. Enfin, Laetitia et Tony partagent un moment de complicité, mais elle lui avoue qu'il n'est pas le père de Kelly. Elle était à l'époque en couple avec un certain Thomas, qui est le père de sa fille.