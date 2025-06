Incendie à Reims : la cause du feu dévoilée, une trottinette électrique évoquée

Quatre personnes ont trouvé la mort au cours de l'incendie d'un immeuble dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juin à Reims, dans le département de la Marne. Une cause accidentelle serait à l'origine du drame, selon le procureur de la République de Reims.

Le procureur de la République de Reims, François Schneider, a annoncé samedi 7 juin en conférence de presse que l'incendie de l’immeuble ayant fait quatre morts à Reims, dans la Marne, est bien d'origine "accidentelle". "L'enquête a permis de conclure que la piste accidentelle est désormais avérée", a-t-il expliqué lors d’un point presse. Il a également précisé que l’incendie "a été provoqué par un incendie, pour l'instant d'origine inconnue, mais accidentel d'une trottinette électrique". Les experts vont devoir déterminer l’origine exacte du feu.

Quatre personnes sont décédées lors de cet incendie qui s'est déclenché dans un immeuble de Reims vers minuit, dans la nuit de jeudi au vendredi 6 juin. Si le premier bilan provisoire de la préfecture faisait état de la présence d'un enfant parmi les victimes décédées, ce n'était plus le cas dans un autre bilan donné par le procureur de la République de Reims. Parmi les quartes personnes mortes figurent "vraisemblablement deux frères adolescents" qui vivaient avec leur beau-père. Ce dernier fait partie des deux personnes grièvement blessées et conduites à l'hôpital en urgence absolue. L'homme est "probablement atteint de brûlures graves". Le procureur de la République a toutefois indiqué qu'il n'avait "aucune certitude absolue" quant à l'identité des victimes.

Un "bilan dramatique", selon le maire de la ville

Plus tôt dans la journée de vendredi, le maire de Reims, Arnaud Robinet, évoquait un "bilan dramatique" et précisait les causes des quatre décès. Il parlait d'"un enfant retrouvé carbonisé dans son lit, une personne qui s'est défenestrée et deux personnes en arrêt cardiorespiratoire", a précisé l'édile. Concernant l'enfant qui était porté disparu dans la matinée, plus aucune victime ne semble recherchée. En plus des quatre morts et des deux blessés grave, douze personnes, adultes et enfants, ont été plus légèrement blessées. Une quarantaine de personnes sinistrées ont été prises en charge par la Croix-Rouge dans un gymnase mis à disposition par la municipalité.

L'incendie a été éteint vers 4h30 du matin vendredi dans l'immeuble de Reims : "Les sapeurs-pompiers ont pu effectuer une reconnaissance dans l'ensemble des appartements à l'exception d'un appartement situé au quatrième étage dans lequel les dégâts et les débris sont beaucoup plus importants", avait fait savoir la préfecture de la Marne dans un communiqué publié à 7 heures hier. La préfecture a listé l'intervention de 15 véhicules du SDIS et de 62 sapeurs-pompiers, ainsi que 20 policiers nationaux, 20 policiers municipaux et 9 soignants du SMUR. Les premiers à être intervenus sont les policiers nationaux qui se trouvaient dans ce quartier populaire lors du départ de feu repéré par une colonne de fumée.