Musk a perdu près de 100 milliards de dollars depuis l'élection de Trump et risque de perdre davantage

Depuis son départ de l'administration Trump, le patrimoine d'Elon Musk ne cesse de fondre comme neige au soleil. En l'espace de vingt-quatre heures, le patron de Tesla a ainsi perdu près de 34 milliards de dollars et pourrait perdre bien plus, et ce, alors que Donald Trump menace de couper les contrats du gouvernement avec ses sociétés.

Le divorce est-il consommé entre Donald Trump et Elon Musk ? Alors qu'il a quitté les fonctions qu'il occupait au sein du Département pour l'efficacité gouvernementale (Doge) depuis la réélection de Donald Trump, le patron de Tesla multiplie les attaques, notamment sur son réseau social X, à l'encontre du président américain qu'il accuse de mener les États-Unis à la ruine. En réponse, Donald Trump, lui, n'a pas hésité à qualifier son ancien conseiller spécial de "fou", le menaçant dans le même temps de couper les subventions accordées à ses différentes entreprises.

Un échange de joutes entre les deux milliardaires qui n'est pas passé inaperçu sur les marchés qui n'ont pas tardé à réagir. Ainsi, l'action Tesla a brusquement chuté de 14 % en Bourse, effaçant 152 milliards de capitalisation en une seule séance, rapporte BFMTV. Une lourde débâcle pour le constructeur automobile qui a, par ricochet, impacté le portefeuille personnel d'Elon Musk qui détient aujourd'hui 13 % du capital de l'entreprise. Selon Bloomberg Billionaires Index, la fortune du milliardaire américain a fondu comme neige au soleil, avec une perte de 34 milliards de dollars en une seule journée. Du jamais vu.

Des milliards de dollars partis en fumée

Alors que Donald Trump s'est lancé dans une véritable guerre commerciale depuis son retour à la Maison-Blanche, le patrimoine de l'homme le plus riche du monde avait déjà accusé un sérieux coup, mais la chute s'était tout de même avérée moindre puisque ce dernier avait perdu 29 milliards de dollars. Aujourd'hui estimée à 355 milliards de dollars, la fortune d'Elon Musk a ainsi reculé de 98 milliards de dollars depuis le début de l'année et l'élection de Donald Trump, à la fois en raison de la guerre commerciale lancée contre le reste de la planète par le 47e président des États-Unis, mais également à cause des mauvais résultats de Tesla, notamment sur les marchés européens.

Pour autant, Elon Musk n'est pas à l'abris de continuer à voir son patrimoine être impacté. Alors qu'il avait la tâche de tailler dans les dépenses publiques lorsqu'il dirigeait le Doge, le milliardaire américain est dans le même temps "l'un des plus grands bénéficiaires des deniers publics" des États-Unis ces dernières années, selon une enquête publiée en février dernier par le Washington Post. En l'espace de 20 ans, les entreprises du patron de SpaceX ont ainsi reçu l'équivalent de 38 milliards de dollars de la part du gouvernement, que ce soit par le biais de contrats, de subventions ou de crédits d'impôts, rapporte BFM Business. Si ce montant pourrait être largement sous-estimé, reste que Donald Trump pourrait rapidement y mettre fin. "Le plus simple pour économiser des milliards et des milliards de dollars dans notre budget serait d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux" du patron de Tesla, a fait savoir le président américain sur son réseau Truth Social. La menace, si elle est mise à exécution, pourrait ainsi avoir des conséquences sur le patrimoine du milliardaire qui devrait continuer de chuter encore et encore.