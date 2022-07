Ici tout commence du 12 juillet 2022 : Guillaume jaloux de Tony (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence ce mardi, Laetitia se plie en quatre pour offrir à Tony un repas d'anniversaire au Double A. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 12 juillet 2022, Clotilde émet des doutes sur l'investissement de Théo et demande à Emmanuel de raisonner son fils pour qu'il ne parte pas une fois le prix obtenu. Le directeur de l'Institut fait signer un contrat à son fils qui garantit qu'il restera à la tête du Double A pendant un an, et qui fait de lui le chef référent de tous les établissements d'Auguste Armand. Lorsque Louis apprend que Théo sera à la tête des restaurants de son père, il explose et révèle l'existence du contrat signé par le fils de Teyssier à Célia.

Egalement dans ITC, ce mardi 12 juillet sur TF1, Greg, Eliott et Anaïs arrivent à l'hôtel Beaumont. Greg y retrouve un ami d'enfance, Marius, qui le déteste mais qui sera le commis de Noémie pour le championnat. Greg avoue à ses amis qu'il a rejeté son ami une fois qu'il lui a fait son coming-out, n'étant lui-même pas au clair avec son orientation sexuelle. Eliott pousse son petit-ami à s'excuser auprès de Marius. Malgré tout, le jeune homme refuse de pardonner à Greg. Marius avoue plus tard à Anaïs que Greg était son premier amour.

Enfin, Laetitia est déterminée à marquer le coup pour l'anniversaire de Tony et souhaite l'inviter au Double A. Dans Ici tout commence au programme TV mardi 12 juillet 2022, Laetitia fait une réservation au Double A pour le jour-J, et demande à Lisandro de payer le repas en plusieurs fois. Il lui accorde un délai de 15 jours. Lorsque Guillaume découvre la combine de sa compagne, il a du mal à cacher sa jalousie. Il interroge ensuite Kelly sur la relation qu'entretient sa mère avec Tony, et la jeune fille lui assure qu'elle ne ressent que de l'amitié pour le livreur.