Résumé de Demain nous appartient épisode 1227 du 12 juillet 2022

Dans l'épisode 1227 de Demain nous appartient du mardi 12 juillet 2022, Noa est en danger de mort. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1227 de DNA du 12 juillet, pour Alex et Chloé, il est clair que le fait que Brunet leur fasse une offre en dessous du prix du marché, pile au moment où ils sont au plus mal, n'est pas une coïncidence. Martin est d'accord, mais il sait qu'il ne sera pas simple de remonter jusqu'à lui. Pendant ce temps, Georges a obtenu la liste de toutes les personnes qui se sont intéressées au mas ces douze derniers mois et la SIDOC, une société d'investissement créée il y a à peine deux mois, attire son attention. Elle appartient à une entreprise nommée Lo.la.b invest. Les policiers font immédiatement le lien avec Lola Brunet, la fille décédée de Victor. Pour eux, il ne fait désormais plus aucun doute qu'il est derrière tout ça.

Toujours à Sète, dans l'épisode de DNA du mardi 12 juillet, Jordan s'amuse de faire stresser Audrey avant de lui annoncer ses résultats au bac de français. Il a eu 19 à l'écrit et 18 à l'oral, les meilleures notes du lycée ! Il est heureux de faire part de la bonne nouvelle à Judith, mais Noa casse vite l'ambiance. Par la suite, ce dernier s'excuse auprès de son ex et reconnaît qu'après ce qu'ils ont vécu, il a du mal à passer à autre chose. Judith lui assure qu'il est toujours important à ses yeux, elle est même sur le point de l'embrasser mais préfère l'inviter à boire un verre après le travail. De son côté, toujours au mas, Jordan tombe sur Bart, complètement saoul, il cherche Alex et semble lui en vouloir… Un peu plus tard, avant de finir sa journée, Noa s'électrocute avec une machine, il s'effondre. Judith accourt, appelant à l'aide. Un nouveau sabotage ?

En parallèle, Manon retrouve Nordine au commissariat, elle est venue lui rendre son sweat. Roxane, qui a assisté à la scène, prévient Nordine, elle a bien vu qu'il plaisait à Manon et lui conseille de prendre ses distances si ce n'est pas réciproque. Le policier décide donc de se montrer plus sérieux pendant leur séance de révision, mais, pour mettre un peu de piment, Manon propose de donner un gage à celui qui connaît le moins de réponses. C'est elle qui perd et Nordine lui demande d'obtenir en moins de cinq minutes le numéro du client le plus mignon du Spoon. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 12 juillet sur TF1, tandis que Manon lui répond qu'elle a déjà le numéro du mec le plus mignon du bar, Sophie débarque et en profite pour lui faire une remarque sur son look d'adolescente.