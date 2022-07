Ici tout commence du 19 juillet 2022 : accident de bateau avant le championnat (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans Ici tout commence épisode 446 mardi, le bateau conduit par Greg et Marius avant le championnat percute quelque chose, une flaque de sang émerge. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 19 juillet 2022, Elliot découvre que Greg a menti à Marius sur leur vie sexuelle et en veut à son petit ami. Il finit par révéler la vérité l'asexualité d'Eliott à son ami d'enfance. Leur complicité ne plait pas du tout à Elliot, qui ne manque pas de faire une crise de jalousie à son petit ami. Greg propose une sortie en bateau. Anaïs découvre à cette occasion que Salomé en pince pour Swan et qu'Eliott souffre de la relation entre Greg et Marius. Au moment de partir, Greg laisse la direction du bateau à Noémie. Cependant, le bateau percute quelque chose, et une flaque de sang tapisse la mer.

Egalement, dans le prochain épisode d'ITC au programme TV mardi, Kelly et Lionel proposent leur aide à Medhi et Hortense pour la préparation des menus du pop up. Plus tard, Louis se moque du binôme à la tête du pop up à cause du manque de clients présents. Sa présence perturbe Hortense et manque de mettre le feu au restaurant éphémère. Plus tard, Louis envisage de récupérer la direction du pop up avec Charlène pour booster leur présence sur les réseaux sociaux. Clotilde ne manque pas de réprimander Medhi et Hortense, et Charlène en profite pour proposer son aide. La cheffe Armand accepte, estimant que le binôme en charge n'est pas assez efficace.

Enfin, Souleymane veut se lancer dans la permaculture dans Ici tout commence mardi 19 juillet 2022. Son objectif : que le potager de l'Institut devienne le fournisseur exclusif du Double A. Mais, pour loger les étudiants du master, Rose propose l'installation de conteneurs. Clotilde et Guillaume souhaitent les installer sur le terrain du potager. Lorsque Rose découvre le projet de Souleymane, elle n'ose pas aborder l'installation prochaine des conteneurs sur le terrain.