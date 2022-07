Résumé de Demain nous appartient épisode 1233 du 20 juillet 2022

Dans l'épisode 1233 de Demain nous appartient du mercredi 20 juillet 2022, Robin avoue tout mais continue de protéger Brunet. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 1233 de DNA du 20 juillet, Robin reconnaît être l'auteur des sabotages mais prétend que sa seule motivation était la jalousie. Martin veut le nom de celui qu'il protège et qui a tout commandité, mais Robin est bien décidé à ne pas parler de Brunet. Pour sa part, Alex est au plus mal, Chloé lui conseille d'aller parler à son frère car il a besoin de vider son sac, de comprendre ce qu'il a fait. Pour les policiers, c'est peut-être une dernière chance de faire tomber Victor, Robin pourrait bien se confier à Alex. Mais même face à son frère, Bellanger ne change pas son discours… pour Alex, il n'y a plus qu'une chose à faire : laisser Robin seul, face à lui-même.

Ailleurs à Sète, à l'approche de son départ, Sofia est triste de partir fâchée avec ses parents. Mais à sa grande surprise, Aurore débarque à sa fête d'au revoir à la Paillote. Elle ne pouvait pas laisser partir sa fille comme ça, même si elle ne manque pas de faire savoir à Romain qu'elle l'a à l'œil. Et puisque William n'est pas venu, Sofia le rejoint chez eux. Le père et la fille font la paix et partagent un moment touchant. William a confiance en elle, il est sûr qu'elle va y arriver, même si elle restera toujours sa petite fille chérie. Dans l'épisode de DNA du mercredi 20 juillet Sofia et Romain quittent Sète et prennent la route vers leur nouvelle vie.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 20 juillet sur TF1, Samuel, Victoire et Anne-Marie sont passés au haras. Paul se dit ravi que Samuel reprenne le domaine et lui promet de l'aider avec la gestion. Ils croisent Benjamin qui est venu faire du parcours d'obstacle et sont impressionnés par son niveau. Il propose à Victoire de lui donner des conseils d'équitation, cette dernière est ravie et trouve que c'est un très bon prof. Samuel lui fait remarquer qu'ils s'amusent bien ensemble, même après leur rupture. Pour le rassurer, Victoire l'embrasse passionnément. Avec un air mystérieux, Paul les observe au loin.