Résumé de Demain nous appartient épisode 1238 du 27 juillet 2022

Dans l'épisode 1238 de Demain nous appartient du mercredi 27 juillet 2022, le père de Samuel lui cache des choses. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1238 de DNA du 27 juillet, les indices tombent un à un concernant Paul qui finit par être relâché. Victoire et Samuel sont stressés, et Anne-Marie, qui a entendu des voix dans le jardin, passe une IRM pour se rassurer. Georges apprend à Victoire et Samuel que Paul est soupçonné. Ce qui vaut à Samuel de le confronter : Paul jure d'être innocent et Benjamin fournit d'ailleurs un alibi solide. En l'apprenant, Samuel s'en veut de ne pas lui avoir laissé le bénéfice du doute après son coup de sang. Les policiers sont face à une énigme et se repenchent du coup sur la piste Diane. Quinze jours avant sa disparition, elle a reçu une grosse somme d'argent de la part de Renaud. On voit le médecin au téléphone, laissant un message à Samuel : il lui demande de se débarrasser du haras avant de regarder une photographie qu'il déchire en deux. Quel secret cache Renaud ?

En parallèle, dans l'épisode de DNA du mercredi 27 juillet, William et Benjamin ont une discussion sur les vieux couples, ce qui a le don d'exaspérer William. Mais la conversation lui fait de l'effet : il vient surprendre sa femme au commissariat pour l'inviter à déjeuner à l'improviste. Malheureusement, il la retrouve avec un sandwich à la main. Benjamin l'encourage à ne pas laisser tomber et le soir-même, William prépare un dîner romantique à Aurore qui se passe très bien. La policière lui fait avouer qu'effectivement l'aventure de sa sœur l'a fait réagir. Ils se redisent qu'ils s'aiment.

Au spa, Marianne, Chloé et Judith barbotent dans la piscine en programmant leurs massages. Leur crush de la veille réapparaît et les trois femmes gloussent. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 27 juillet sur TF1, le bellâtre vient féliciter Chloé pour son choix de lecture, puis elle a la surprise de découvrir que c'est lui qui va lui faire le massage ayurvédique. La proviseure est très mal à l'aise jusqu'à ce que Darius lui parle de sa mère dont il trouve qu'elle a un beau regard. Chloé ressort super détendue de son massage et raconte que le bellâtre a flashé sur Marianne, un peu gênée. Peu après, Marianne revient au bras de Darius qui vient de lui faire un massage, sous le regard amusé de Chloé et Judith.