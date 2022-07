Ici tout commence du 28 juillet 2022 : une nouvelle victime ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence jeudi, Marius disparaît à l'issue de la première épreuve, et Greg le retrouve inconscient.. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 28 juillet 2022, le chef Delobel affronte le chef Demir s'affrontent lors de la seconde épreuve du championnat de pâtisserie. Swan et Salomé en profitent pour batifoler en secret, mais ils se font remarquer par la cheffe Cardonne. Elle promet néanmoins de garder leur secret. Durant l'épreuve, Greg est complètement distrait, inquiet que quelqu'un s'en prenne à son père après un incident étrange au garde manger. Au même moment, Marius se montre très proche physiquement de Greg, qui le repousse. Du côté du chef Demir, Ruben disparaît un long moment durant l'épreuve, tout comme Marius qui n'est pas présent pour la dégustation. Greg retrouve son ami inconscient.

Au même moment à l'Institut, dans l'épisode 453 au programme TV de TF1, Charlène continue de complexer sur son physique lorsque Louis veut la prendre en photo pour leurs réseaux sociaux. Plus tard, elle continue également de semer la zizanie au sein du pop-up. Medhi voit clair dans son jeu et menace de la renvoyer si elle continue à semer le désordre dans la brigade. Louis et Charlène décident de changer de stratégie pour faire fermer le restaurant éphémère.

Enfin, Guillaume s'excuse auprès de Laetitia pour ses accès de jalousie dans Ici tout commence, le jeudi 28 juillet. Plus tard, Laetitia retrouve Tony avant son stage, et lui conseille de demander de l'aide à Kelly. Guillaume l'apprend, et accuse Tony de se rapprocher de Kelly pour séduire Laetitia.