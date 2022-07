Résumé de Demain nous appartient épisode 1240 du 29 juillet 2022

Dans l'épisode 1240 de Demain nous appartient du vendredi 29 juillet 2022, Samuel se fait attaquer chez lui. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1240 de DNA du 29 juillet, Victoire déjeune tranquillement avec sa grand-mère sur la terrasse, mais lorsque Samuel les rejoint, un individu armé d'un fusil leur tire dessus ! Heureusement, Aurore arrive à le faire fuir. Anne-Marie est en état de choc, elle savait qu'elle était suivie, ce n'était pas dans sa tête. Pour sa part, Samuel ne comprend toujours pas pourquoi on s'en prend à lui et reproche à son père de ne pas raconter ce qui s'est passé au haras il y a dix ans. Le tireur a laissé l'arme derrière lui, ce qui a permis à la police de l'analyser. C'est la même arme qui a été utilisée quelques jours plus tôt, et l'ADN retrouvé dessus est celui de Diane Ferry.

Ailleurs à Sète, toujours dans l'épisode de DNA du vendredi 29 juillet, Emma suggère à Camille d'inviter ses followers à sa pool party. Dorian pense que ce n'est pas une bonne idée, mais Camille se laisse tenter. Emma, qui se montre particulièrement insouciante, rebelle et motivée à faire la fête, n'hésite pas à remballer Dorian. Pendant la fête, le jeune homme est inquiet pour sa copine, mais celle-ci ne demande qu'à s'amuser et trouve qu'il abuse. Emma propose à Camille un remède spécial : du gaz hilarant. Dorian retrouve les deux jeunes filles complètement hilares et quand Raphaëlle appelle, il n'a pas d'autre choix que de la rassurer avec un mensonge.

De son côté, Manon commence à désespérer que Nordine la recontacte, mais dès qu'elle le voit arriver à la Paillote, elle se met à flirter avec un serveur pour le rendre jaloux. Déstabilisé, le policier prétend qu'il était venu pour le travail et s'éloigne. Il passe ensuite voir Sophie à l'improviste à son bureau et lui saute dessus en l'embrassant passionnément. L'avocate, prise dans le feu de l'action, lui demande s'il n'est pas en train de tomber follement amoureux d'elle. Cela fait l'effet d'une douche froide à Nordine qui s'arrête net et s'en va. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 29 juillet, le policier part faire un tour et a l'air triste en voyant un couple s'embrasser, il relit avec nostalgie les messages de Manon. Va-t-il enfin assumer ses sentiments pour elle ?