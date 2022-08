Ici tout commence du 18 août 2022 : Charlène quitte Louis (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 468 d'Ici tout commence, Charlène accepte enfin la terrible vérité sur son fiancé Louis. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 18 août 2022, Louis espère remonter le moral de sa future fiancée Charlène en lui donnant sa journée pour qu'elle aille s'acheter une robe pour leurs fiançailles. Pendant ce temps, le nouveau chef du Pop Up explique à Lionnel qu'il est très heureux qu'Emmanuel Teyssier, son beau-père, soit parti et que Charlène n'ait pas cru un mot de ce qu'il lui a raconté au sujet de Louis et son plan pour l'évincer. Cependant, quand Constance lui explique que tout était pourtant vrai, Charlène accepte la triste vérité : Louis lui a non seulement menti mais il a œuvré pour que ses parents se séparent. Furieuse, elle va le voir en plein service au Pop Up et lui annonce qu'elle le quitte tandis que des smartphones les filment. Une vidéo fait bien vite le tour des réseaux sociaux. Louis tente de s'excuser auprès de Charlène, seul à seul, mais elle décide de lui rendre sa bague de fiançailles.

Egalement dans l'épisode 468 d'ITC, au programme TV de TF1 jeudi, Enzo se sent pousser des ailes depuis qu'il est le chef pâtissier du Double A. Il annonce à Tom et Ambre qu'il veut repenser toute la carte des desserts pour le service du jour. Malgré les réticences de ses amis, Enzo tient le cap et reçoit les louanges d'Iñesta qui transmet l'information selon laquelle les clients ont apprécié. Ni une ni deux, Enzo se présente en salle en plein pendant le service pour recevoir lui-même les compliments des clients. Il est vite repris par Clothilde qui lui demande de faire preuve de professionnalisme.

Enfin, dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Axel s'explique auprès de Jasmine sur sa réaction au sujet de sa participation à des jeux pour gagner de l'argent. Il raconte à sa petite-amie qu'il a beaucoup souffert de l'addiction aux jeux de son frère, notamment parce qu'il a dû l'aider à trouver beaucoup d'argent rapidement. Pour cela, ils se sont lancés dans des cambriolages et ont été attrapés... Jasmine comprend mieux pourquoi il déteste ce genre de jeux. Elle affirme qu'elle a trouvé une solution pour gagner de l'argent : un job qui pourrait la payer, mais elle a peur de passer l'entretien. Axel lui propose de garder Naël pour l'aider mais, peu après, il propose aussi à Salomé d'aller au cinéma pour lui changer les idées. Tiraillé, Axel insiste un peu trop lourdement pour que Jasmine décale son entretien mais finit par tout lui expliquer. Au bout du compte, Axel joue les babysitters pour Naël en compagnie de Salomé qui se prend à imaginer ce qui se serait passé pour elle si elle avait été en couple avec Axel et non célibataire lorsque Swan est entré dans sa vie...