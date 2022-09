Ici tout commence dès le 12 septembre 2022 : Ethan sous pression (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence de la semaine du 12 septembre 2022, Ethan est mis sous pression par sa mère mais aussi par Axel qui connaît son secret. Résumés en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence à partir du 12 septembre 2022, le destin d'Ethan va à nouveau mobiliser les attentions. Le jeune homme, fils de la cheffe Cardone, est toujours autant mis sous pression par sa mère. A cela s'ajoute Axel qui lui demande d'assumer qu'il se dope. Questionné par son oncle, Axel va toutefois choisir de couvrir son camarade de classe. En retour, il lui demande de faire le maximum pour se sevrer. Ethan promet et décide de faire son mea culpa après de Sami. Mais il lui est difficile de faire face aux pulsions, surtout lorsqu'il fait face à sa mère en cours. Malgré sa promesse à Axel, Ethan va à nouveau prendre des produits dopants...

Egalement dans les épisodes d'ITC au programme TV de TF1 la semaine prochaine, une nouvelle arrivée va chambouler l'équilibre de l'annexe de l'Institut. L'ancienne maison Gaissac était jusqu'ici habitée par des élèves filles et Gaëtan comme chaperon. Ce ne sera plus le cas à partir de lundi puisqu'un jeune étudiant en master venu d'Italie emménage ! Et visiblement, il fait tourner toutes les têtes, même de Salomé, ce qui gêne tout particulièrement Gaëtan, qui tergiverse à l'idée de l'inviter à sortir avec lui. La semaine prochaine, le jeune homme va cependant prendre son courage à deux mains et se lancer.

Enfin, dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, l'ancienne liaison entre Anaïs et David va s'éventer petit à petit. C'est d'abord Enzo qui les surprend à discuter ensemble. Mais, ensuite, c'est Lisandro lui-même qui va demander des explications à sa compagne. Anaïs finit par assumer mais Lisandro préférerait qu'elle soit honnête avec lui plutôt que d'avoir à la confronter systématiquement. L'arrivée de David, ancien petit-ami d'Anaïs, semble en tout cas soulever beaucoup de questions au sein du couple !