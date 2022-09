Ici tout commence dès le 19 septembre 2022 : le passé d'Anaïs dévoilé ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, le passé que David et Anaïs gardent secret pourrait être dévoilé. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence à partir du lundi 19 septembre 2022, le secret que partage David et Anaïs devient central à l'intrigue. Alors qu'Anaïs essaie de maintenir la distance avec le jeune homme, celui-ci essaie de l'embrasser. L'étudiante en Master repousse ses avances en lui expliquant que "ce qui est arrivé à Mathieu" a tout changé entre eux. Au fur et à mesure, Anaïs s'autorise à provoquer la cheffe Meyer, ce qui inquiète Salomé. Va-t-elle découvrir le passé de son amie ?

En parallèle, dans le feuilleton de TF1 la semaine prochaine, les tensions entre Vic et Hortense sont toujours vives. Hortense est déterminée à faire virer sa sœur de l'Institut. En conséquences, Vic annonce à son aînée que Medhi l'a aidée à réussir le concours. Une dispute éclate alors dans le couple, et Medhi décide de prendre ses distances avec sa petite amie et accepte de partir à Paris aider un chef pâtissier durant trois semaines. Enfin, Samia et Ethan continuent de se taquiner et flirtent ouvertement. A l'inverse, plusieurs tensions émergent à l'Institut, que ça soit entre Claire et Louis ou entre Greg et Eliott.