Résumé de Demain nous appartient épisode 1278 du 21 septembre 2022

Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 21 septembre 2022, dans le parking de l'hôpital, Benjamin se fait tirer dessus alors qu'il s'apprêtait à démarrer sa voiture.

Dans l'épisode 1278 de Demain nous appartient diffusé mercredi 21 septembre sur TF1, Martin sort Lisa, blessée, de la voiture et arrête Sacha. Sa cavale est terminée. En garde à vue, Martin annonce à Girard qu'il retourne en prison pour au moins vingt ans, à l'isolement, sans personne à manipuler. Martin passe voir Lisa à l'hôpital pour la remercier. Il croise sa petite sœur de 16 ans, Amel, venue la voir. Puis Victoire passe pour lui dire que tout est ok : Lisa n'a que des hématomes. Le soir, Lisa et Amel parlent de leur départ et Lisa promet de revenir voir sa cousine bientôt. De son côté, Tristan, en apprenant l'arrestation de son frère, culpabilise de souhaiter sa mort. Heureusement, Alex et Tristan sont là pour lui remonter le moral.

Toujours à Sète, Audrey passe voir Dan pour le mettre en garde : Benjamin est un excellent médecin, il n'est pas responsable de sa situation. Au même moment, dans le garage, Mathis montre à Léo le pistolet de son père, en lui faisant jurer de n'en parler à personne. Un peu plus tard, Dan vient présenter ses excuses à Benjamin, ce qu'il apprécie, mais la discussion manque de s'envenimer. S'il ne porte pas plainte, en revanche, le conseil de l'administration de l'hôpital le fait. Dan est persuadé que Benjamin reste responsable de la situation. Dans le parking de l'hôpital, Benjamin monte dans sa voiture et se fait tirer dessus. Il s'effondre sur son klaxon.

Enfin, dans l'épisode 1278 de Demain nous appartient, diffusé mercredi 21 septembre 2022 sur TF1, Judith part travailler sans attendre son père. Elle lui fait la tête à cause de la petite Emma qu'il a engagée au mas. Chloé et Alex espèrent qu'elle ne va pas partir du mauvais pied avec la nouvelle. Au mas, Jordan n'est pas là de la journée donc Alex suggère qu'Emma l'aide. Les deux jeunes femmes travaillent donc ensemble. Si l'ambiance est tendue au début, Judith se détend grâce à l'humour dont fait preuve Emma. Pendant ce temps, Jack et Jordan font du sport ensemble. Alex a en réalité demandé à Jordan de ne pas venir aujourd'hui pour qu'Emma et Judith apprennent à faire connaissance. Et ça a marché !