Ici tout commence du 27 septembre 2022 : Anaïs s'enfonce (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 496 d'Ici tout commence du mardi 27 septembre, Anaïs reste obnubilée par son dessert et continue à s'enfoncer auprès de la cheffe Meyer. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 27 septembre 2022, Anaïs continue à s'entêter à rechercher son dessert alors que sa brigade a besoin de son aide lors du service. Ses équipiers commencent même à se plaindre auprès de la cheffe Meyer qui lui fait ses remontrances. Anaïs, pour autant, reste obnubilée par le dessert qu'elle souhaite réaliser en hommage à son frère disparu. Celui-ci aurait dû devenir cuisinier s'il n'avait pas eu un accident. Il avait prévu de créer un dessert inspirée d'Anaïs. La jeune cheffe veut mener à bien cette recette qui l'obsède mais elle ne trouve pas la clé. David lui propose d'affronter à nouveau sa plus grande peur pour pouvoir dépasser ce point de blocage. La sachant claustrophobe, il l'enferme dans la chambre froide et coupe le courant dans le restaurant. Il le rallume plus tard au moment où Lisandro est en train de regarder ce qui cloche avec son mixer. De fait, le professeur se blesse au doigt... Anaïs s'excuse platement et lui explique qu'elle et David sont responsables de cette coupure de courant. Il la prévient : Teyssier et Miriel recherchent le responsable et pourraient bien le renvoyer.

En parallèle, dans l'épisode 496 d'Ici tout commence du 27 septembre, Kelly et Tony partagent à nouveau un moment de proximité aux salins. Il lui annonce d'ailleurs qu'il serait très heureux si le test de paternité était positif. Le résultat arrive dans la journée et... malheureusement, il est négatif ! Kelly est au fond du trou. Elle espérait tant découvrir la véritable identité de son père ! Laëtitia imagine qu'elle pourra désormais mettre tout cela derrière elle, mais Kelly insiste : elle veut désormais rencontrer Thomas, le compagnon de sa mère à l'époque. Furieuse, Laëtitia reproche à Tony d'avoir donné de faux espoirs à sa fille et lui demande de quitter leurs vies.

Enfin, la préparation du mariage de Charlène et Louis crée des tensions dans le couple. Charlène souhaite organiser une grande fête dans un lieu de rêve tandis que Louis, de son côté, préférerait faire la fête au sein de l'Institut. La fiancée trouve que Louis se montre proche de ses sous sur la question. Elle lui impose de réserver le lieu qu'elle a choisi car c'est lui qui a voulu se marier. Le nouveau chef Guinot est également sous le feu des critiques en tant qu'enseignant. Mais lors du cours suivant, Louis réussit à être suffisamment pédagogue pour que même Solal apprécie. Le timing se révèle d'ailleurs parfait car Claire et Emmanuel viennent auditionner ses élèves pour savoir s'ils doivent le virer ou non. Une nouvelle épreuve passée par Louis !