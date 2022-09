Ici tout commence du 30 septembre 2022 : la terrible vérité sur David (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 499 d'Ici tout commence du vendredi 30 septembre, Salomé apprend la terrible vérité sur David. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 30 septembre 2022, Anaïs annonce sa volonté de nommer le restaurant éphémère "Le Rocher Blanc", ce qui met David grandement mal à l'aise. En effet, on comprend que la plage du Rocher blanc est le lieu où le frère d'Anaïs s'est noyé il y a six ans... David essaie de dissuader la jeune femme de revivre ces souvenirs douloureux mais elle insiste. Salomé, de son côté, tente de comprendre ce qui se passe mais se heurte à un David presque agressif sur le sujet. Elle décide alors de mener son enquête et, dans la chambre de David, découvre une vidéo du jour de la mort de Mathieu, le frère d'Anaïs. Elle est prise la main dans le sac par David qui, poussé à bout, lui révèle qu'il est responsable de son décès...

En parallèle, dans l'épisode 499 d'Ici tout commence du 30 septembre, David annonce à Anaïs qu'il a toujours des sentiments pour elle. Une conversation dont est témoin Charlène qui décide de transmettre, avec toute la mesquinerie qui la caractérise, l'information à Lisandro Iñesta. Le professeur de salle de l'Institut va alors voir David qu'il trouve dans les cuisines alors qu'il a été renvoyé pour dix jours. Lisandro perd patience face à l'insolence du jeune homme et le menace de son poing. Ils sont séparés par Anaïs qui demande quelle mouche a piqué son ancien compagnon...

Enfin, Samia et Ethan se tournent autour à l'Institut. Les deux élèves, qui semblaient avoir noué un pari d'ordre sexuel, finissent par coucher ensemble. Toujours dans l'épisode 499 d'ITC, Vic, Billie et Samia poursuivent leur quête pour ressusciter le cercle secret des cuisiniers de l'Institut. Dans le but d'étendre leur influence, elles jettent leur dévolu sur un élève de troisième année en la personne d'Enzo. D'abord plutôt intéressé, le jeune homme finit par ne pas se rendre au rendez-vous car Lionel s'est moqué de lui. Les trois membres du Cercle délibèrent alors sur la marche à suivre désormais. Contre l'avis de ses deux camarades, Vic annonce son envie de recruter Théo Teyssier. Elle promet de ne pas le faire, après le refus de Samia et Billie, mais on imagine bien qu'elle risque de le faire !