Ici tout commence du 4 octobre 2022 : Anaïs responsable de la mort de Mathieu (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans Ici tout commence mardi 4 octobre, Anaïs découvre la vidéo dans l'ordinateur de David et la vérité sur la mort de son frère. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 4 octobre, Anaïs arrive en retard pour l'ouverture de son propre restaurant et se montre distraite. Le service est catastrophique. La jeune femme est bouleversée par les révélations de David la veille. Elle apprend par Salomé qu'il existe une vidéo de la mort de son frère. Anaïs décide de regarder ces images, mais se fait recadrer par Teyssier au restaurant. Il décide de la virer et de la faire remplacer par Salomé. Elle profite ensuite de l'absence de David pour récupérer la vidéo de la mort de Mathieu. Elle découvre alors que c'est elle qui a fait un "cap ou pas cap" avec son frère, entraînant sa noyade.

En parallèle, dans ITC au programme TV de TF1 mardi, Samia remet les points sur les i avec Ethan : elle n'est pas là pour flirter mais pour devenir une grande cheffe. Ils font toutefois sensation au cours de la cheffe Guinot, et les autres élèves travailleront également leur recette. Claire décide de continuer à les faire travailler ensemble lorsqu'elle aura besoin de remotiver la classe, tout en leur ordonnant de ne plus batifoler en cuisines. Samia rappelle ensuite à Ethan qu'ils ne viennent pas du même milieu, et qu'elle ne peut pas se permettre d'échouer à l'Institut. En dehors des cours, elle ne veut plus avoir affaire à lui.

Enfin, les premières années débutent les cours de pâtisserie avec Landiras, dans Ici tout commence le 4 octobre 2022. Teyssier s'immisce au milieu du cours pour critiquer les réalisations des élèves, mais se montre impressionné par le travail d'Axel. Ce dernier finit par réaliser que sa passion, c'est davantage la pâtisserie que la cuisine. Son oncle décide de lui donner des cours particuliers. Lorsque Théo le découvre, il ne manque pas de faire preuve de jalousie.