Résumé de Plus belle la vie épisode 4635 du 7 octobre 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4635 de Plus belle la vie du vendredi 7 octobre 2022, Charles Frémont hérite du Mistral. Résumé.

Dans l'épisode 4634 de Plus belle la vie du 7 octobre, les Marci et les Corcel se remettent d'une cuite mémorable à la gloire de Roland. Lola se sent prête à sortir, mais Kylian reste chez lui et est très surpris quand Betty sonne pour prendre de ses nouvelles. Plus tard, la fratrie s'étonne d'un appel reçu des États-Unis. Un notaire souhaite leur parler du testament de leur père. Au moment du rendez-vous avec le notaire, ils apprennent que Roland a fait faire son testament aux États-Unis afin de contourner la loi française qui exige que tous les enfants reçoivent une part d'héritage. La surprise est de taille, le seul légataire de Roland n'est autre que... Charles Frémont ! Pourquoi Roland a-t-il pris cette décision ?

En parallèle, Laëtitia décide d'affronter ses peurs et retourne au lycée. Le cours se passe bien et à la fin, Sunalee lui demande de l'aider : elle ne sait pas prendre de notes et Lola n'est pas là pour lui donner les siennes. Dans cet épisode de Plus belle la vie diffusé le 7 octobre, la professeure d'histoire est ravie de se montrer utile et elle comprend qu'elle est faite pour enseigner. Valentin l'invite au restaurant et elle lui annonce qu'elle restera à Marseille. Leur relation a été très belle, mais s'est dégradée et les deux anciens amoureux préfèrent rompre et ouvrir un nouveau chapitre.

Toujours à Marseille, Kevin est tiraillé entre ses sentiments et son trouble. Découvrir qu'Alexandra est une femme transgenre le bouleverse et il ne sait plus du tout où il en est. Il se montre verbalement dur avec elle, mais de nombreux souvenirs reviennent à l'esprit des deux collègues. Toujours dans cet épisode de Plus belle la vie, Alexandra voudrait pouvoir s'expliquer, mais Kevin n'est pas prêt et la fuit. Pourtant, alors qu'elle marche dans la rue, elle aperçoit une figure familière. S'agit-il de Kevin ?

Enfin, dans l'épisode 4634 de Plus belle la vie diffusé le vendredi 7 octobre sur France 3, Luna est à la merci de Pavel qui la prend pour son esclave. Le criminel est furieux quand il réalise que son ex ne lui est pas complètement dévoué. Il exige qu'elle se rende dans sa chambre pour faire le ménage. Bastien ne supporte plus la situation, mais Luna refuse qu'il se rende. Il décide pourtant d'appeler le commissariat pour dénoncer Pavel, même si cela signifie qu'il ira lui-même en prison.