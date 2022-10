Résumé de Plus belle la vie épisode 4644 du 21 octobre 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4644 de Plus belle la vie du vendredi 21 octobre 2022, Samia prévient Boher d'un danger. Résumé.

Dans l'épisode 4644 de Plus belle la vie du 21 octobre, Boher a encore une vision de Samia. Il lui confie qu'il se sent oppressé et a un mauvais pressentiment. Elle le rassure : il a déjà surmonté tellement d'épreuves, et puis, elle veille sur lui. Remotivé, Boher part au commissariat avec enthousiasme. Et lorsqu'il doit mener une intervention risquée avec Nebout et un seul gilet pare-balles pour deux, il n'a pas peur. Par chance, l'opération est une réussite. Patrick, qui commençait à croire que son cauchemar était une prémonition, est rassuré, ses angoisses ont disparu. Mais soudain, Boher revoit Samia. Cette fois, elle lui fait comprendre qu'un danger rôde… le policier se demande de quoi il s'agit quand Ariane lui apprend qu'il est arrivé quelque chose de terrible à Kevin.

En parallèle, Thomas et François font savoir à Kylian que quand le bar change de direction, le nouveau propriétaire offre sa tournée à tout le quartier. Kylian n'est pas emballé par cette idée, mais la tradition, c'est la tradition. Betty se pointe au Mistral pour le féliciter, il méritait de réaliser son rêve. Pour Kylian, la jeune femme est la bienvenue à condition qu'elle évite de chercher les ennuis. De son côté, Noé voudrait que Betty lui dise ce qui ne va pas, mais elle a trop bu et ne pense qu'à s'amuser. Dans l'épisode de Plus belle la vie du vendredi 21 octobre, la soirée est difficile pour Kylian qui souffre encore de voir Betty avec un autre.

Toujours à Marseille, Ariane annonce à Céline et Vincent qu'ils ne récupéreront pas l'argent. Céline se sent coupable d'avoir fait le virement, mais Vincent ne lui en veut pas, pour lui, l'unique responsable est Livia. Il prend la situation avec philosophie : peut-être que sans lui, ils ne se seraient pas remis ensemble. Nathan et Sabrina sont aussi convoqués au commissariat. Un témoin a formellement reconnu Stan au volant du véhicule qui les a percutés et Ariane les invite à porter plainte pour qu'il reste en prison jusqu'à la fin de ses jours. Nathan refuse et affirme finalement que c'était une femme qui conduisait, il va même jusqu'à prétendre qu'il souffre de paranoïa pour ne pas inculper l'ex de Sabrina. Dans l'épisode de PBLV diffusé le 21 octobre sur France 3, Vincent et Céline ouvrent une bouteille de champagne au Mistral pour célébrer leur décision de revivre ensemble. Nathan, Sabrina, Luna et Bastien se joignent à eux et trinquent à l'amour.