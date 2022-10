Résumé de Plus belle la vie épisode 4647 du 26 octobre 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4647 de Plus belle la vie du mercredi 26 octobre 2022, Jean-Paul reçoit un appel de menace de la part d'un inconnu. Résumé.

Dans l'épisode 4647 de Plus belle la vie du 26 octobre, Kevin est au fond du trou. Heureusement, il peut compter sur le soutien d'Alexandra et de sa mère. La juge le reçoit et Kevin perd son sang froid, mais la magistrate décide de faire preuve de clémence et le laisse libre jusqu'au procès. Les journalistes harcèlent Kevin et l'accusent de racisme. Laëtitia et Kevin racontent à Alexandra ce qui est arrivé au père de Kevin, trainé dans la boue dans des circonstances similaires. Au commissariat, ni Jean-Paul ni Patrick ne croient à la bavure, mais n'arrivent pas à trouver d'autres explications. De retour chez lui, Boher reçoit un mystérieux appel : son interlocuteur lui demande de suivre ses instructions, sinon il tuera Léa.

Toujours à Marseille, Kylian est effondré et ne parvient pas à oublier Betty. La voir avec Noé le tue et il repense sans cesse à leur relation. Il relit encore et encore les lettres de son père qui décrit à quel point son départ au Canada lui a fait du bien et lui a permis de s'affranchir. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Kylian se confie à sa jumelle, mais Lola ne voit pas d'un bon œil cette décision et le supplie de rester.

Enfin, dans l'épisode 4647 de Plus belle la vie diffusé le mercredi 26 octobre sur France 3, Betty prend sa grossesse à la légère. Elle demande à Noé de sécher les cours pour la rejoindre, mais refuse d'aborder le sujet bébé et allume une cigarette. De son côté, Noé ressent le besoin de se confier dans son journal intime, au grand bonheur de Blanche qui le surprend. Betty croise Boher et Aurore et en voyant la petite Nebout, c'est l'illumination : elle veut garder l'enfant. Elle prévient Noé qui ne saute pas de joie, mais qui se dit prêt à assumer.