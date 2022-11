Ici tout commence du 11 novembre 2022 : Charlène humilie Louis (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 529 d'Ici tout commence du vendredi 11 novembre 2022, Charlène profite des 30 ans de l'Institut pour révéler la vérité sur la liaison virtuelle entre Louis et Billie. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence du 11 novembre 2022, Louis remercie Charlène pour son soutien alors que les 30 ans de l'Institut se profile. Sa fiancée lui assure que ce sera "un moment inoubliable". De son côté, Billie envoie un message à Mad Man lorsque Louis passe et obtient ainsi la preuve que c'est bien avec son professeur qu'elle a échangé des messages suggestifs. Elle décide de le confronter avant le service. Louis la menace : il publiera ses vidéos intimes si elle révèle la vérité sur leurs échanges. La célébration des 30 ans de l'Institut débute, et c'est un véritable succès... Jusqu'à ce que Charlène affiche des photos de Flow et accuse publiquement Louis d'avoir profité de l'une de ses élèves pour des vidéos sexuelles.

En parallèle, Anaïs conseille à Salomé de profiter de ce que Thomas a à lui apprendre dans l'épisode 529 d'ITC, au programme TV de TF1 vendredi. Durant le cours, la jeune femme s'exécute et discute avec le professeur. Ils sont interrompus par Kelly, qui se sent trahie par sa tante. Plus tard, Salomé avoue à Thomas qu'elle est la sœur de Laetitia. Il lui demande alors des conseils pour améliorer sa relation avec sa fille. Par la suite, Salomé s'explique avec sa nièce, qui se montre compréhensive, avant de plaider la cause de son professeur. Kelly se braque.

Enfin, Lisandro convoque Tom et Deva avant le service du Double A. Dans Ici tout commence vendredi 11 novembre, les deux élèves, paniqués, s'excusent pour leur comportement de la veille... Le professeur de salles leur reproche toutefois leur gestion des commandes des bouteilles et le fait qu'un café n'a pas été réglé par Tom. Il ne leur dit rien au sujet de la potentielle plainte d'une cliente. Tom retrouve alors la cliente du Double A et s'excuse de lui avoir fait des avances. Cependant, il s'est trompé de numéro. La cliente ne s'en offusque pas et l'invite à prendre un café. Cependant, le rendez-vous ne se passe bien comme Tom l'espérait.