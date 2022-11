Résumé de Demain nous appartient épisode 1319 du 17 novembre 2022

Dans l'épisode 1319 de Demain nous appartient du jeudi 17 novembre 2022, tandis que Malik la cherche, Romy se cache chez son avocate.

Dans l'épisode 1319 de DNA du jeudi 17 novembre, en interrogeant Gabriel et Raphaëlle, Martin apprend que c'est Romy qui leur a demandé de déposer la lettre car elle est cliente de l'avocate. Elle a en effet engagé une procédure de divorce. Le problème pour la police, c'est que Romy est toujours introuvable. Et alors que Malik se montre agressif envers Raphaëlle pour tenter de découvrir où se cache sa femme, Sara a une nouvelle piste. Romy est asthmatique et elle s'est récemment procuré des médicaments dans une pharmacie de Sète. Peut-être que la vidéosurveillance de la zone leur permettra de localiser sa planque. Dans la soirée, ignorant que Malik la surveille, Raphaëlle rentre chez elle, elle ouvre une porte fermée à clé et Romy apparaît.

Ailleurs à Sète, Samuel annonce à Victoire que finalement, il ne viendra pas pour Noël. La déception est telle qu'elle fond en larmes et déprime à l'idée que Samuel ne l'aime plus. Lisa tente de la réconforter et la pousse à le rejoindre en Amazonie. Emballée par l'idée, Victoire pose des congés, mais le sort s'acharne : il ne reste pas un seul billet d'avion pour Quito ! Dans l'épisode de DNA du 17 novembre, Georges propose à Victoire d'aller se changer les idées au cinéma avec lui. Un peu plus tôt, après avoir trouvé une bague de fiançailles dans un tiroir du bureau de Damien, il lui avait conseillé de franchir le pas avec Audrey. Damien en avait fait de même, lui suggérant de profiter du fait que Samuel était absent.

Enfin, dans cet épisode de Demain nous appartient, Manon s'est arrangée avec Nordine pour qu'il convainque Aurore d'aller à la soirée caritative. De son côté, elle demande à William de l'accompagner, soi-disant pour passer un moment père-fille. Mais tandis qu'Aurore finit par accepter, William refuse. C'est finalement Bénédicte qui a une idée pour obliger son frère à aller à la soirée. Elle a demandé à Marianne de lui parler. Celle-ci prétend qu'elle a besoin de lui pour représenter l'hôpital lors de l'événement. William n'a pas la tête aux mondanités, mais devant l'insistance de sa supérieure, il n'a pas d'autre choix que d'accepter.