Ici tout commence dès le 5 décembre 2022: Eliott rompt avec Greg (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence de la semaine du 5 décembre, Jude n'en peut plus du harcèlement de Brice et ne voit pas d'issues. Greg dit tout à Eliott. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 1 décembre 2022 à 18h30] Dans les épisodes d'Ici tout commence de la semaine du 5 décembre 2022 diffusés sur TF1, Jude est à bout après l'épisode du siphon. Brice lui met encore la pression et le menace : il ne le lâchera jamais. Plus tard, Jude désespère et se saisit d'un couteau tranchant, mais Greg et Eliott l'empêchent de passer à l'acte. Greg raconte la scène à Lionel et Brice, mais ce dernier prend la nouvelle à la légère. Greg comprend alors qu'il s'est fait manipuler et avoue tout à son compagnon malgré les avertissements de Jasmine : s'il parle, ce sera terminé entre eux. En effet, Eliott rompt, dégoûté par son comportement.

Toujours à l'Institut, David se concentre sur son concours. Plus motivé que jamais, il ne pense plus à Deva. Souleymane n'est pas aussi serein et se sent menacé par son nouveau poste de maître d'hôtel. La jeune femme ne parle plus que de ça et de Lisandro. Cette semaine dans Ici tout commence, son patron la convie à un événement et elle annule son rendez-vous avec son Souleymane. L'étudiant est de plus en plus jaloux de Lisandro, bien que Deva lui assure qu'elle ne ressent que de l'admiration pour lui.

Enfin, dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 5 décembre 2022 sur TF1, Kelly a décidé de donner une chance à son père et va le retrouver. Thomas Lacroix est soulagé et lui propose qu'ils se voient. Kelly explique ensuite à Salomé qu'elle a décidé de mettre de l'eau dans son vin et lui propose de l'accompagner au dîner prévu avec Thomas, en l'absence de Laetitia. Salomé n'est pas enchantée, mais veut soutenir sa nièce et accepte. Comment vont se passer les retrouvailles ?